Решение на кризата с боклука или разрастването ѝ в цяла София е случващото се през последната седмица в районите „Красно село“ и „Люлин“?

Заложена ли е тройна бомба – криза с боклука в целия град, липса на снегопочивстване и криза с „Топлофикация – София“?

Голяма е конкуренцията и изборът между фирмите, които доставят контейнери за отпадъци и извозват боклук. Далече по-естетични от мръсните и изпочупени кофи за боклук в кварталите ни могат да бъдат открити без усилия в интернет. Доставят по поръчка за ден и място, а след като ги напълним с отпадъци ги карат в депото за боклук.

В 8 кубика средно се събират 2 тона боклук. Или цената, която получаваме е 150 лв. на тон след едва 5 секунди търсене. След сложна процедура и обществена поръчка, съгласувана с министерства, дирекции и безброй нормативни изисквания, общината получи оферта от 420 лв. за районите „Люлин“ и „Красно село“ за извозване на боклук. Почти три пъти повече за мащаб на поръчката хиляди пъти по-голям. И никой друг, освен един участник, не пожела да участва в конкурса.

Защо се стигна до това положение питаме общинските съветници от всички групи кой е отговорен за кризата и какво решение предлагат.

„Вината със сигурност е на мафията в София – Вълка и Таки се опитват да изнудват София за 300-400 милиона. Отговорността обаче е на кмета и Столичната община, защото две години наративът беше „нека пипаме много внимателно в боклука, защото ще ядосаме Вълка и той ще реагира и ще ни спретне криза с боклука“ и затова не се реагира и се спретна криза с боклука. Видяхме, че в крайна сметка си имаме работа е едни хора, които са изключително нагли. И в тази ситуация, която много се внимаваше с тях, когато дойде времето за обществената поръчка, те поискаха няколкостотин милиона над прогнозните стойности, съответно сега имаме криза с боклука и трябва да реагираме аварийно и по спешност“. смята Диян Николов, общински съветник от „Възраждане“.

Пропуски в процедурата виждат съюзниците на кмета от „Спаси София“.

„За мен тези условия не защитават в достатъчна степен Столичната община. Отворих търга на Бургас, който е сравнително нов. Там постигнатата цена е 126 лв. на тон. И точно толкова е максималната цена, която общината е заложила в търга. Ние сме сложили, за съжаление, само индикативни цени. Тези фирми щяха да бъдат елиминирани, изобщо нямаше да могат да участват в търга, ако държат на цената си от 400 лв.“, твърди Андрей Зографски от „Спаси София“.

Според независимият общински съветник Ваня Григорова кметът Васил Терзиев има пропуски.

„Пуска обществената поръчка няколко дни преди да изтече договорът за „Люлин“ и „Красно село“. Договорът изтича в края на март, а той пуска обществената поръчка на 26 март. Такива поръчки продължават една година. Неговата отговорност е това, че не е прозирал нито преди две години, когато се кандидатира за кмет, нито към момента, че концесиите и приватизациите не са подходящ модел за управление на обществената собственост. Господин Терзиев каза, че турската фирма, която дава най-ниска цена и чийто камиони са изгорени, се е оттеглила от България, което не е така. Тази фирма всъщност е единствената фирма, чиято оферта е отворена в зона 4 – тя е победителят в зона 4. Обяснявам си го така – турският вълк се е договорил с българския вълк, поради което виждаме всичко това, което се случва“, коментира Ваня Григорова.

И от групата на БСП виждат пропуски в конкурса.

„По-притеснителното е, че след 2 месеца изтичат и 6-месечните продължения на още 18 района. Преди повече от една година призовахме кмета Терзиев да започне новата процедура“, припомни общинският съветник от БСП Иван Таков.

Общинските съветници от ГЕРБ отказаха да коментират темата. Всички останали, с които разговаряме, виждат едно решение на проблема - общината да чисти боклука за сметка на частните фирми.

Мнозинството в общинския съвет, което до този момент спираше повечето ключови назначения и решения на кмета и на партиите зад него – ПП-ДБ и „Спаси София“, по въпроса за боклука е в различна конфигурация. И левите и „Спаси София“ са за преминаване на чистотата в общински ръце.

Но създаването на общински капацитет за почистване е дългосрочно решение. Всички общински съветници, с които разговаряме споделят, че техника и най-вече хора за по-малко от 6 месеца е невъзможно да бъдат набавени. А кризата има потенциала да се разрасне многократно след само два месеца.

И докато на фокус е боклука, наближава зимата, а неизвестните с почистването на отпадъците и на снега са в едно уравнение.

