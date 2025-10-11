Поредният ден от кризисната ситуация с боклука в София премина под знака на активното участие на гражданите.

Стотици доброволци се включиха в почистването и извозването на отпадъците в столичните райони „Люлин“ и „Красно село“. Столичната община създаде организация за участието им и осигури необходимите материали и инструкции за безопасност.

„Започнахме с 10 камиона на Столичното предприятие за третиране на отпадъци, но това не е достатъчно, за да се овладее кризата. С помощта на допълнителни машини от други общини – Ботевград, Панагюрище и Елин Пелин, както и на камиони от доброволци и наети превозни средства, вече започваме да влизаме в графици в отделни микрорайони на „Люлин“ и квартали в „Красно село“, заяви директорът на Столичния инспекторат Николай Неделков.

Доброволците се събират на четири пункта днес – два в район „Красно село“ и два в „Люлин“.

Те получават чували и ръкавици и са инструктирани да избягват събирането на остри предмети и стъкла. Задачата им е да събират разпилените отпадъци около контейнерите и да ги поставят в завързани чували, които по-късно се извозват от екипите на общинското предприятие.

Директорът на Столичния инспекторат уточни, че в почистването участват не само хора с ръчен труд, но и доброволци, осигурили техника – бусове, малки камиони и автомобили, с които отпадъците се транспортират до специално разположените 30-кубикови контейнери или до базата на общинското дружество „Софекострой“, което също се е включило в кампанията.

„Хората разбират. Кризата с отпадъците обединява“, подчерта Неделков, като изрази благодарност към всички граждани, които се включват активно в почистването на града.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK