В разгара на кризата с боклука - вчера прокуратурата привика директора на завода за отпадъци.

„Разпитите бяха по една преписка от миналата година януари месец. Трябваше да бъдат зададени уточняващи въпроси, след това ни бяха изпратени по имейла. Свързани са с подаден сигнал и проверка на РИСОВ. Имаше сигнали за какво ли не, проверката е една от 16 проверки, подписах документ, че ако разглася това, за което са ме питали, ще бъда подведен под наказателна отговорност“, коментира Николай Савов, директор на ОП "Столично предприятие за третиране на отпадъци".

„Нито един въпрос не беше зададен във връзка с кризата, въпросите бяха само по преписката от миналата година. Аз съм работник на общината, вършим си работата както трябва“, посочи още той.

„Част от техниката е на терен, заводът продължава да функционира и ние не сме спирали работа на преработката на отпадъците. Бяха наети допълнително камиони“, каза Савов.

„За вчерашния ден имаме изнесен RDF над 400 тона, почти рекод, нищо не се депонира. Депото е напълнено съгласно програмата. Количествата, които депонираме, са стандартните. Работим и пазим депото, няма количество отпадък, което директно да бъде депонирано“, коментира още той.

„В момента 16 камиона са на терен за почистването на „Красно село“ и „Люлин“, към този момент се справяме с това, което е налично“, каза още директорът на завода.

Целия разговор вижте във видеото.

