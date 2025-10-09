Политическият отзвук: Партиите в спор - има ли мафия в почистването на столицата (ОБЗОР)

Кризата със столичния боклук отекна в парламента със спор - има ли мафия в почистването на София и кой я финансира.

След като вчера лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов обеща подкрепа в парламента за кмета на София Васил Терзиев с пари за справяне с кризата, днес той обяви, че кметовете на партията му също могат да помогнат.

„Кметовете на ГЕРБ да им поискат камиони - ще му предоставят, за да почистват София. Аз не съм казал, че има мафия. Тези, които казват, че има мафия да отговорят на въпроса - ако две години са плащали на мафията, защо са плащали“, каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.

Лидерът на ДПС-Ново начало Делян Пеевски също коментира:

„Те са като малки деца и той ги спасява. Със сигурност те не се борят с никаква мафия, правят бели. Лошото е, че нямат санкции за белите, а татко им Бойко ги спасява. Ако не е Борисов, тях няма да ги има.“

ПП, които подкрепят столичния кмет, определиха като скандални разпитите в прокуратурата на ключови фигури в общината.

„Нали Вчера Бойко Борисов каза че ще помага и днес прокуратурата започна са помага като вика хората , които организират чистенето. Тази криза ще бъде продоляна и мръсното изнудване на София ще спре. Ще се справим и с изнудвачите“, заяви Асен Василев, ПП-ДБ.

В парламента дойдоха общински съветници от БСП, за да напомнят, че вече са поставяли въпроса с чистотата в цяла София.

„По време на предизборната кампания, ние предупредихме, че градът ни ще бъде заринат от боклук , ако не се спрат концесиите. Единственият начин да се бориш с мафията е я като й спреш парите“, обясни Атанас Атанасов, БСП - Обединена левица.

„Величие“ пък изразиха подкрепа към Васил Терзиев.

„Искам да го поздравя, че се бори мъжки и гледа по някакъв начин да защити интересите на общината“, каза лидерът на партията Ивелин Михайлов.

Останалите партии в парламента запазиха мълчание по темата.