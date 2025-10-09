В разгара на кризата с боклука на 300 хиляди души в София премиерът се срещна с кмета на столицата. А директорът на завода за боклук беше извикан на разпит в прокуратурата по стар случай - от миналата година.

Под наблюдение на охранители, затворници с леки присъди се включиха в чистенето в район Красно село.

„Дошли сме тука да помогнем за боклука, на правосъдието“, казва един от тях.

Двама служители от надзор на охранителния състав ще бъдат плътно до тях.

„В крайна сметка в момента е такова положението, че ние разчитаме на всяка подадена ръка“, каза Цвета Николаева, кметът на район „Красно село“.

На среща със столичния кмет премиерът предложи държавата да се помогне с осигуряване на техника.

„Боклукът няма политически цвят и от него не могат да се извадят каквито и да е политически положителни резултати. Боклукът е замърсяване, а замърсяването води и до такова на политическата среда“, заяви Росен Желязков.

„Ако имаме нужда, бихме се възползвали от протегнатата ръка на правителството. За момента се справяме с текущата ситуация. Очакваме в средата на другата седмица вече да има видимо подобрение“, обяви кметът на София, Васил Терзиев.

По-рано през деня Столичният общински съвет гласува отпускането на заем от 9 млн. лв. на „Софекострой“ за купуване на техника за почистване на „Люлин“ и „Красно село“.

„Искам да кажа, че това е малко по-дълъг процес и да не се очакват чудеса от днес за утре“, каза Даниел Йорданов, директорът на „Софекострой“.

Междувременно стана ясно, че зам.- кметът по екология Надежда Бобчева и директорът на Софийското предприятие за боклук Николай Савов са извикани на разпит в прокуратурата по образувано досъдебно производство. Сутринта от общината определиха действията на прокуратурата като „институционален натиск“. Причината - и Савов, и Бобчева са на терен, за да търсят решения на кризата.

„Нямам идея за какво е от какво е предизвикано, но това се случва в момент, в който с него работим на терен постоянно“, каза Надежда Бобчева в предаването „Тази сутрин“ по bTV.

В 3-часовия разпит пред разследващите Савов е бил питан за сигнал от миналата година след проверки на РИОСВ в завода за боклук.

„Абсолютно коректно само ми бяха задавани въпроси, уточняващи въпроси, които са свързани с проверка на РИОСВ от миналата година“, обясни Николай Савов - директор на СПТО.

След разпита Савов отрече да му е оказван натиск, въпроси за кризата с боклука не са му задавани. А от Софийската градска прокуратура не коментираха темата.

