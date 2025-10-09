Докладът за отпускане на заем от 9 милиона лева беше подкрепен от три комисии в Столична община – по икономика, екология и финанси. Предстои той да бъде гласуван и в зала.

След заседанието на Столичния общински съвет част от общинските съветници говориха.

От ПП-ДБ обясниха, че не е имало таван на обществените поръчки, за да не бъдат обжалвани те. Призоваха също така прокуратурата да разследва подпалването на камионите за боклук, а да не се занимава със зам.-кмета по екология.

От „Спаси София“ заявиха, че престои много след гласуването на отпуснатия заем и също призоваха прокуратурата да разследва подпалването на камионите и безстопанствеността в „Топлофикация“.

Ваня Григорова от своя страна каза, че трябва да се подкрепи кмета и усилията му за справяне с проблема.

От „Възраждане“ и „Синя София“ също застанаха зад гласуването на средствата и подкрепиха стъпката.

От ГЕРБ, БСП и ИТН не пожелаха да коментират.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK