„Огромно благодаря на всички доброволци, доброволчески организации, фирми и други общини, които се включиха, които помагат. С всеки ден обстановката става все по-нормална. Убеден съм, че тези гледки от последните дни в следващите дни няма да ги има“.

Това коментира пред журналисти кметът на София Васил Терзиев относно кризата с боклука в някои райони.

По думите му хората сигнализират за нередности – за това кой какво изхвърля.

„Заедно ще се справим. Още веднъж едно голямо благодаря. Давате ми увереност, че ние сме общество, което трябва да го събудим – винаги се събуждаме по време на криза“, заяви столичният кмет.

„Най-важната първа стъпка е да няма преливащи кофи, да не се притесняват хората за тяхното здраве, всичко друго следва“, обясни той.

„Едно голямо благодаря на всички, които не стоят безразлично към проблемите“, отново каза той.

"Столична община не може да се справи сама с този проблем, нуждаем се от държава, която работи, и от институции, които действат своевременно, предвидимо и смело", коментира по-късно кметът на София Васил Терзиев при откриването на кръгла маса „Управление на градските отпадъци: престъпност, корупция и екологична сигурност“ в столицата.

Снимка: БГНЕС

Кметът посочи, че София се изправя пред системен проблем с управлението на отпадъците и престъпленията, свързани с тях.

„В две от най-големите зони на града остана само един кандидат за услугата, на цена, която е двойно над пазарната и неприемлива за домакинствата. Видяхме натиск, саботаж и опити да се постави градът на колене. Отказахме да подпишем такъв договор“, обясни Терзиев.

Той уточни, че вместо това Общината е въвела извънредна двуседмична организация със собствени ресурси, общински екипи, доброволци и подкрепа от съседни общини.

„Кризата показа истинския мащаб на проблема – това не е просто битка за чистотата, а сблъсък с модели, които изкривяват конкуренцията, рекетират гражданите и подменят държавността“, каза кметът.

Снимка: БГНЕС

„Живеем във времена, в които чрез действията на политиците става видно дали държавата има мафия или мафията си има държава. В настоящата ситуация най-лесно би било да се скрием зад процедурата и да подпишем договор, без да мислим за цената, която гражданите ще плащат утре. Но всеки от нас трябва да направи избор – дали да си затворим очите пред изнудването, или да кажем „стига““, заяви още Терзиев.

По думите му общината няма да приеме модели, които облагодетелстват малцина и ощетяват мнозинството. „Моят избор като кмет е ясен – няма да превърна софиянци в заложници на престъпни интереси. Ще работя с институциите, гражданите, почтения бизнес и международните партньори, за да си свършим заедно работата“, каза той.

Кметът благодари на Центъра за изследване на демокрацията, на министъра на правосъдието, на представителите на Главна дирекция „Национална полиция“, на народните представители и на партньорите от Европол и Великобритания за подкрепата и съпричастността. „Убеден съм, че днешната кръгла маса поставя начало на по-силно и резултатно междуинституционално сътрудничество в името на по-чисти, по-сигурни и по-справедливи градове“, допълни Терзиев.

