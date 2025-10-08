„Огромно благодаря на всички доброволци, доброволчески организации, фирми и други общини, които се включиха, които помагат. С всеки ден обстановката става все по-нормална. Убеден съм, че тези гледки от последните дни в следващите дни няма да ги има“.

Това коментира пред журналисти кметът на София Васил Терзиев относно кризата с боклука в някои райони.

По думите му хората сигнализират за нередности – за това кой какво изхвърля.

„Неестествено количество дивани, тоалетни, строителни материали“: Кофите в район „Красно село“ преливат

„Заедно ще се справим. Още веднъж едно голямо благодаря. Давате ми увереност, че ние сме общество, което трябва да го събудим – винаги се събуждаме по време на криза“, заяви столичният кмет.

„Най-важната първа стъпка е да няма преливащи кофи, да не се притесняват хората за тяхното здраве, всичко друго следва“, обясни той.

Борисов за кризата с боклука: Кметът да идва веднага – 100 - 200 милиона, без обществена поръчка, каквото пожелае

„Едно голямо благодаря на всички, които не стоят безразлично към проблемите“, отново каза той.

"Столична община не може да се справи сама с този проблем, нуждаем се от държава, която работи, и от институции, които действат своевременно, предвидимо и смело", коментира по-късно кметът на София Васил Терзиев при откриването на кръгла маса „Управление на градските отпадъци: престъпност, корупция и екологична сигурност“ в столицата. 

Снимка: БГНЕС

Кметът посочи, че София се изправя пред системен проблем с управлението на отпадъците и престъпленията, свързани с тях.

„В две от най-големите зони на града остана само един кандидат за услугата, на цена, която е двойно над пазарната и неприемлива за домакинствата. Видяхме натиск, саботаж и опити да се постави градът на колене. Отказахме да подпишем такъв договор“, обясни Терзиев.

Той уточни, че вместо това Общината е въвела извънредна двуседмична организация със собствени ресурси, общински екипи, доброволци и подкрепа от съседни общини.

Кризата с боклука: В чистенето се включват и затворници

„Кризата показа истинския мащаб на проблема – това не е просто битка за чистотата, а сблъсък с модели, които изкривяват конкуренцията, рекетират гражданите и подменят държавността“, каза кметът.

Снимка: БГНЕС

„Живеем във времена, в които чрез действията на политиците става видно дали държавата има мафия или мафията си има държава. В настоящата ситуация най-лесно би било да се скрием зад процедурата и да подпишем договор, без да мислим за цената, която гражданите ще плащат утре. Но всеки от нас трябва да направи избор – дали да си затворим очите пред изнудването, или да кажем „стига““, заяви още Терзиев.

По думите му общината няма да приеме модели, които облагодетелстват малцина и ощетяват мнозинството. „Моят избор като кмет е ясен – няма да превърна софиянци в заложници на престъпни интереси. Ще работя с институциите, гражданите, почтения бизнес и международните партньори, за да си свършим заедно работата“, каза той.

Кризата с боклука, ден 3: Ботевград, Елин Пелин и Панагюрище помагат на София

Кметът благодари на Центъра за изследване на демокрацията, на министъра на правосъдието, на представителите на Главна дирекция „Национална полиция“, на народните представители и на партньорите от Европол и Великобритания за подкрепата и съпричастността.

„Убеден съм, че днешната кръгла маса поставя начало на по-силно и резултатно междуинституционално сътрудничество в името на по-чисти, по-сигурни и по-справедливи градове“, допълни Терзиев.

 

 

 

 

 

 

