"Виждам абсолютно подобно повторение в кризата с боклука. Когато бях кмет първо затвориха сметището в „Суходол“ – протест. След това премиерът Станишев прибра кофите за боклука от София. Излязоха с Вълка да мият площада на църквата. Аз тогава се опълчих, победих и София години наред беше най-чистата столица в Европа“. Това коментира в кулоарите на парламента лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов за кризата с боклука в "Люлин" и "Красно село".

„Изобщо няма да се спирам на грешките на Терзиев. Още когато „Спаси София“ и Борис Бонев напуснаха ПП-ДБ, разбрах, че нещо лукаво се готви в столицата – когато им се разпадна коалицията, когато започнаха да им бягат кметовете и общинските съветници“, посочи той.

„Затова аз му предлагам на Терзиев да внесе един лист хартия – или през неговите депутати, за извънреден закон, свързан с бедствия, околна среда, природа, екокатастрофа, каквото иска – да му гласуваме без обществени поръчки да купи камиони, да назначи хора, да се справи с проблема. И ще има 66 депутати „за“, ако иска да свърши работа“, заяви Бойко Борисов.

„Днес да го внесе. Мобилизация, национализация – каквото иска, но да дойде с решение и да каже –„това е моето решение, така ще изчистя боклука от София“, посочи бившият премиер.

„Не подавам ръка на Васил Терзиев, а на софиянци, защото те не са виновни за игричките, които се играят“, посочи Бойко Борисов.

„Днеска кметът да идва веднага и го има – 100 милиона, 200 милиона, без обществена поръчка, каквото пожелае този кмет“, заяви той.

