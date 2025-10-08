Кризата с боклука: В чистенето се включват и затворници

Ако нямаше години на бездействие, нямаше да има действащи договори на далеч по-ниски цени, които да опазят софиянци. Така правосъдният министър Георги Георгиев коментира кризата с боклука.

В лицето не само на министерството на правосъдието, всяка община ще получи подкрепа. По молба на кмета на Красно село, в чистенето на района ще се включат и затворници, заяви Георгиев.

На помощ ще бъдат пратени хора с леки присъди, а не рецидивисти, обясни министърът. Той ще се чуе и с кмета на район "Люлин" за нуждата от съдействие с натрупания там боклук.

В Министерството на правосъдието се готвят законови текстове за престъпленията срещу околната среда, конкретно за тези с отпадъците, обяви още министърът.

До кризата с боклука в някои софийски райони се стигна, след като няма договор с фирма за почистването им. Отпадъците сега се събират с общински средства - основно камиони и хора от Столичното предприятие за третиране на отпадъците, което иначе оперира завода за боклука на София.

„Огромно благодаря на всички доброволци, доброволчески организации, фирми и други общини, които се включиха, които помагат. С всеки ден обстановката става все по-нормална. Убеден съм, че тези гледки от последните дни в следващите дни няма да ги има“.

Това коментира пред журналисти кметът на София Васил Терзиев относно кризата с боклука в някои райони.

По думите му хората сигнализират за нередности – за това кой какво изхвърля.

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви, че ще подаде ръка на софиянци за кризата с боклука, защото “те не са виновни”.

“Той (Васил Терзиев, бел. пред.) е две години вече кмет, срещу коя мафия се бори", попита Борисов и добави: “Кметът да идва с решение, да каже какво иска от нас", призова Борисов.

Бобчева посочи, че оттеглянето на една от фирмите, участвали в обществената поръчка за зона 6, е притеснително. Към момента зоната се почиства с помощна техника от три общини. От „Софекострой“ посочиха, че не са отказвали почистването на районите „Красно село“ и „Люлин“, но нямат техническата възможност.

От „Спаси София“ пък внесоха доклад, с който предлагат отпускане на целеви заем от 3 милиона лева на Общинското дружество, от Столична община.

Също така посочиха, че в кварталите „Люлин“ и „Борово“ целенасочено се изхвърлят небитови отпадъци, с които да създадат допълнително притеснение за гражданите.