dalivali.bg
София
сега Дъжд
12 Дъжд
13 Дъжд
14 Дъжд
15 Дъжд
Последни
новини
Дъжд
Космическо време
България

Кризата с боклука: В чистенето се включват и затворници

Лидерът на ГЕРБ Борисов заяви, че ще подаде ръка на софиянци за кризата с боклука

Снимка: bTV

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  11:17 ч. 08.10.2025 г.

Ако нямаше години на бездействие, нямаше да има действащи договори на далеч по-ниски цени, които да опазят софиянци. Така правосъдният министър Георги Георгиев коментира кризата с боклука.

В лицето не само на министерството на правосъдието, всяка община ще получи подкрепа. По молба на кмета на Красно село, в чистенето на района ще се включат и затворници, заяви Георгиев.

На помощ ще бъдат пратени хора с леки присъди, а не рецидивисти, обясни министърът. Той ще се чуе и с кмета на район "Люлин" за нуждата от съдействие с натрупания там боклук.

В Министерството на правосъдието се готвят законови текстове за престъпленията срещу околната среда, конкретно за тези с отпадъците, обяви още министърът.

До кризата с боклука в някои софийски райони се стигна, след като няма договор с фирма за почистването им. Отпадъците сега се събират с общински средства - основно камиони и хора от Столичното предприятие за третиране на отпадъците, което иначе оперира завода за боклука на София.

Борисов за кризата с боклука: Кметът да идва веднага – 100 - 200 милиона, без обществена поръчка, каквото пожелае

„Огромно благодаря на всички доброволци, доброволчески организации, фирми и други общини, които се включиха, които помагат. С всеки ден обстановката става все по-нормална. Убеден съм, че тези гледки от последните дни в следващите дни няма да ги има“.

Това коментира пред журналисти кметът на София Васил Терзиев относно кризата с боклука в някои райони.

По думите му хората сигнализират за нередности – за това кой какво изхвърля.

 

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви, че ще подаде ръка на софиянци за кризата с боклука, защото “те не са виновни”.

“Той (Васил Терзиев, бел. пред.) е две години вече кмет, срещу коя мафия се бори", попита Борисов и добави: “Кметът да идва с решение, да каже какво иска от нас", призова Борисов. 

Бобчева посочи, че оттеглянето на една от фирмите, участвали в обществената поръчка за зона 6, е притеснително. Към момента зоната се почиства с помощна техника от три общини. От „Софекострой“ посочиха, че не са отказвали почистването на районите „Красно село“ и „Люлин“, но нямат техническата възможност.

Кризата с боклука: Комисията по екология в Столичния общински съвет заседава

От „Спаси София“ пък внесоха доклад, с който предлагат отпускане на целеви заем от 3 милиона лева на Общинското дружество, от Столична община.

Също така посочиха, че в кварталите „Люлин“ и „Борово“ целенасочено се изхвърлят небитови отпадъци, с които да създадат допълнително притеснение за гражданите.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK

 

 

 

 

TW FB M
Тагове:
Най-четени
Най-нови
Секретарят по сигурността на президента: Как „обикновен депутат с болки в колената“ е говорил за „Турски поток“?

Секретарят по сигурността на президента: Как „обикновен депутат с болки в колената“ е говорил за „Турски поток“?
Четири пъти на ден ще спират изцяло трафика по АМ „Тракия“ към София

Четири пъти на ден ще спират изцяло трафика по АМ „Тракия“ към София
Циклонът „Барбара“ е над Южното Черноморие, наводнение в Лозенец

Циклонът „Барбара“ е над Южното Черноморие, наводнение в Лозенец
Хотели върху реката: Съществени нарушения при строежите в „Елените“, документите са „потънали“

Хотели върху реката: Съществени нарушения при строежите в „Елените“, документите са „потънали“
Тонове скали на пътя: За повече от час беше блокиран трафикът към Смолян

Тонове скали на пътя: За повече от час беше блокиран трафикът към Смолян
Тази сутрин
Снимка: 1% от хората боледуват: Млад мъж има нужда от средства в борбата с рядък и агресивен рак
1% от хората боледуват: Млад мъж има нужда от средства в борбата с рядък и агресивен рак
Снимка: Проверки в салоните за маникюри: Използват ли се гел лакове с опасни съставки? (ВИДЕО)
Проверки в салоните за маникюри: Използват ли се гел лакове с опасни съставки? (ВИДЕО)
Снимка: Бонка Василева от ПП-ДБ: Може да има саботаж – изведнъж изникнаха едрогабаритни отпадъци
Бонка Василева от ПП-ДБ: Може да има саботаж – изведнъж изникнаха едрогабаритни отпадъци
Лице в лице
Снимка: На фокус: Данъчна реформа
На фокус: Данъчна реформа
Снимка: Докога ще вали и трайни ли са промените на климата у нас?
Докога ще вали и трайни ли са промените на климата у нас?
Снимка: Протест на младите лекари и специализанти
Протест на младите лекари и специализанти
Тази събота и неделя
Снимка: Вкусна неделя
Вкусна неделя
Снимка: Рок за три поколения
Рок за три поколения
Снимка: Кристо и Жан-Клод покориха Париж...отново
Кристо и Жан-Клод покориха Париж...отново
120 минути
Снимка: В главната роля: Стефан Командарев
В главната роля: Стефан Командарев
Снимка: След водния ад - кой ще понесе отговорността?
След водния ад - кой ще понесе отговорността?
Снимка: Река няма - върху нея - хотели
Река няма - върху нея - хотели