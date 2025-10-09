"Предложихме на Столична община, ако бъде поискано, държавата да се намеси с техника и с решение за преодоляване на кризата с отпадъците", заяви премиерът Росен Желязков след среща с кмета на София Васил Терзиев.

"Боклукът няма политически цвят и от него не могат да се извадят каквито и да е политически положителни резултати. Боклукът е замърсяване, а замърсяването води и до такова на политическата среда", коментира министър-председателят.

Премиерът посочи, че е предложил помощ за преодоляване на моментната ситуация. Кметът Терзиев го е уверил, че има виждане по въпроса и че може да се справи със ситуацията.

"Кметът сподели, че има виждане по въпроса и ни увери, че ще се справи със ситуацията. Той ще даде необходимото", заяви Желязков.

Министърът на правосъдието Георги Георгиев е определен за координатор при необходимост за осигуряване на ресурси, ако Столичната община поиска от държавата конкретно решение, информира Желязков.

Той адмирира готовността и желанието на Столична община да се справи с проблема.

"Много ясно заявяваме, че държавата ще участва под формата на необходимото сътрудничество за това този проблем да бъде решен", каза Росен Желязков.

"За момента се справяме с текущата ситуация с отпадъците", каза кметът на София Васил Терзиев на брифинг в Министерския съвет след среща с министър-председателя Росен Желязков.

"Благодаря на премиера за поканата да се видим днес. Винаги съм казвал, че за да работят нещата, трябва да има добър синхрон между институциите", допълни столичният кмет.

"Затова, ако имаме нужда, бихме се възползвали от протегната ръка на правителството", каза Терзиев.

Той увери, че за момента общината успява с подкрепата на доброволци и всички, които се включват за справяне с проблема.

През следващата седмица вече се очаква да има нормализиране на ситуацията.

Това по думите на Терзиев далеч не е трайно решение, такова се търси максимално бързо по различните позиции на обществената поръчка, за да има движение и яснота как ще се случва сметоизвозването в града.

По-рано днес Столичният общински съвет прие доклад на кмета на София Васил Терзиев, с който се дава съгласие общинското дружество "Софекострой" ЕАД да използва собствени и заемни средства в размер до 9 млн. лв. с ДДС за закупуване на специализирана техника, необходима за справяне с кризата с отпадъците в столицата. Докладът беше приет единодушно.

От 4 октомври в столичните райони "Люлин" и "Красно село" влезе в сила нова временна организация за сметосъбирането, след като Общината отказа да подпише договор с единствения останал участник в обществената поръчка за сметопочистване.

