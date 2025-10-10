Шести ден криза с боклука в София. Днес част от отпадъците в малките квартални улици на квартал "Люлин" бяха извозени.

Жители на "Люлин" подкрепят усилията на кмета срещу двойното увеличение на цените за почистване в София. Сред тях е и Тодор Миланов, който обаче смята, че действията са твърде закъснели.

"Изтичането на договора не е било в събота и приказките не са от петък, за преподписване на договорите. Подкрепяме, защото ако се вдигнат таксите за смет, това означава всичко останало да се вдигне. Събота им беше последния ден, в който чистиха и от неделя не са пипали кофите", казва той.

Днес екип на завода за боклука извозва отпадъците от трети микрорайон в "Люлин". Отнема им повече от 4 часа.

"Поне разделно да събират нещата, които може. Ето тези кофи са празни. Другото е по земята. С пластмасови шишета е пълно - просто никой не разделя нищо", казва Емануил Михалков, служител на Столично предприятие за третиране на отпадъци (СПТО).

В 9. микрорайон също работят служители на предприятието за отпадъци. В 10-ти пък са от общинското предприятие паркове и градини и камиони от район „Студентски“.

Веднага след сметоизвозващия камион минават екипите с лица, лишени от свобода. Тяхната задача е да съберат боклука, останал извън и около кофите. А на места местните хора почистват сами.

"Ако не почистваме как да е? Покрай нас поне. Всичко идва от тука. От сърцето. И от тука", казва Иванка Кръстева, посочвайки главата си.

Директорът на столичното предприятие за отпадъци заяви, че служителите и заводът работят на пълни обороти.

"За вчерашния ден имаме изнесен 450 тона RDF. Няма никакво количество отпадък, което директно да бъде депонирано", казва Николай Савов, директор на СПТО.

Савов вчера беше привикан на разпит в прокуратурата. Днес там беше и зам.-кметът по екология Надежда Бобчева.

По думите ѝ тя дала показания по досъдебно производство за стар сигнал, след проверка на РИОСВ в завода за боклук.

От Софийската градска прокуратура и днес не коментираха проведения разпит.

