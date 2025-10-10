Заместник- столичният кмет по екологията днес се яви на разпит в прокуратурата. По думите на Надежда Бобчева, тя е дала показания по досъдебно производство за стар сигнал, след проверка на екоинспекцията в завода за боклук.

При разпита си вчера същото обясни и директорът на предприятието.

„Какво ли не е проверявано, то не беше РИОСВ, то не беше РЗИ, то не беше пожарна - имаше даже проверка дали сме пръскали за хлебарки и за плъхове в това предприятие“, коментира Надежда Бобчева.

„Просто ще кажа, че тези съвпадения са притеснителни затова, че точно в тази седмица, в която имаме толкова много главоболия, толкова много работа и толкова голямо напрежение на терен, е леко подозрително“, допълни тя.

„Аз не се притеснявам от нищо и съм чиста пред съвестта си“, посочи още Бобчева.

Тя допълни, че въпроси около днешната криза с боклука не са ѝ задавани, а от прокуратурата не коментираха.

В пет от десетте части в район „Люлин“ и шест от осемте в район „Красно село“ днес чисти цялата налична техника, съобщиха от общината.

Бобчева увери, че обстановката ще се нормализира до следващата събота.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK