Минути пред 9 зам.- кметът с ресор екология в Столичната община Надежда Бобчева се се яви на разпит в прокуратурата.

На влизане при разследващите Бобчева зави, че има подозрения за какво ще я разпитват, но отказа да даде подробности. Разговаряла е със Николай Савов, но отказа да коментира подробности.

Директорът на софийското предприятие за третиране на отпадъци Николай Савов вчера пръв даде своите показания пред прокурор от СГП.

По думите на Савов са му задавани само уточняващи въпроси по сигнал от миналата година след проверки на РИОСВ в завода за боклук. От държавното обвинение към момента не коментират темата.

