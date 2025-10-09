"Съжалявам много. Изрично ме предупредиха, че нося наказателна отговорност за това, че нямам право да разпространявам информация за това, за каквото сте ме питали. Пак казвам - дадени са ни само уточняващи въпроси във връзка с проверка от миналата година на РИОСВ". Това каза преди минути пред журналисти Николай Савов, директор на завода за отпадъци.

"По никакъв начин нищо следователят не ми е казал за това, което се случва с кризата с боклука", допълни Савов.

"РИОСВ извършваха проверки по сигнал", каза още директорът на завода за отпадъци.

Попитан дали върху него има оказан натиск заради кризата с боклука в "Люлин" и "Красно село", той отговори, че няма натиск и те си вършат работата както трябва.

Утре ще бъде разпитан и зам.-кметът на Столична община Надежда Бобчева.

Прокуратурата привика на разпит зам.-кмета на Столична община Надежда Бобчева и директора на завода за отпадъци Николай Савов.

“В разгара на кризата с отпадъците – в дните, в които целият ни екип е на терен, за да гарантира чистотата на града – двама от хората, от които в най-голяма степен зависи управлението на ситуацията, сме подложени на поредната порция институционален натиск.” Това заяви зам.-кметът по екология Надежда Бобчева във Фейсбук рано тази сутрин.



В полученото от Софийска градска прокуратура писмо е посочено, че разпитите се извършват във връзка с образувано досъдебно производство, но неговият предмет не е уточнен. Разпитът на Савов е днес, а на Бобчева - в утрешния ден (10.10.2025г.).

