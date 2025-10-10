Изминалата седмица беше белязана от поредица остри политически теми, централно място заеха кризата с боклука в София, отношенията между местната и изпълнителната власт, както и предложените промени в Наказателния кодекс, предвиждащи сериозни санкции за разпространение на информация, свързана с личния живот.

Тези и други теми коментира в предаването „Тази сутрин“ на bTV Деница Сачева, зам.-председател на парламентарната група на ГЕРБ.

Кой е виновен за кризата с боклука в София?

По думите на Сачева, отговорността за ситуацията с неразчистения боклук в столицата е изцяло на кмета Васил Терзиев.

„Той е изпратил поръчката към Агенцията за обществени поръчки на 26 март, знаейки, че на 10 април договорът изтича“, посочи Сачева.

Според нея това е поредната криза в София, която показва управленска слабост на кмета Васил Терзиев.

„Ако някой не може да задържи коалицията си, администрацията си и не може да изчисти града – тогава кой е виновен?“, попита зам.-председателят на парламентарната група на ГЕРБ.

Сачева упрекна кмета, че се фокусира върху публичния си образ, вместо върху реалните проблеми: „За мен поведението му прилича на човек, чийто GPS още се лута между пиар стратегията и реалността. Човек влиза в политиката за да прави нещо, а не за да се обяснява непрекъснато, че някой е виновен“, коментира още депутатът от ГЕРБ.

По повод вчерашната среща между кмета Терзиев и премиера Росен Желязков Сачева заяви, че изпълнителната власт е подала ръка за решаване на кризата: „Беше му казано – дайте вашите решения, кажете какво ви трябва – законодателни промени, допълнителни средства...“

За какво са си говорили Бойко Борисов и Доналд Тръмп-младши?

Сачева определи срещата между лидера на ГЕРБ Бойко Борисов и Доналд Тръмп-младши като неинституционална и неофициална.

„Това не е среща между представители на две правителства. Разговорите, които са водени, са тези, които самият Борисов вече е споделил публично.“

По думите ѝ интерпретации за сделки или договаряния около проекта „Балкански поток“ са абсурдни.

По темата за санкционираните лица Владислав Горанов и Делян Пеевски, Сачева защити бившия финансов министър: „Владислав Горанов е човекът, който вкара България в Европейския банков съюз. Санкциите срещу него са несправедливи“.

Тя подчерта, че партията се стреми да запази стабилност и проевропейска ориентация в условията на фрагментиран парламент с девет партии.

„Работим в границите на възможното“, заяви тя по повод възможна официална коалиция с партията на Делян Пеевски.

Ще бъдат ли приети спорните промени в Наказателния кодекс?

Деница Сачева потвърди, че ГЕРБ е подкрепил на първо четене законови промени, предвиждащи затвор за разпространение на информация, свързана с личния живот без съгласие.

Тя обаче подчерта, че текстовете ще бъдат преработени: „ГЕРБ никога не е позволила журналистиката да бъде престъпление – няма да се случи и този път.“

Зам.-председателят на ПГ на ГЕРБ призна, че разбира общественото недоволство, но призова и за дискусия за границите на свободата на словото и личното пространство.

