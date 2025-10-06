Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов призна, че е лобирал за американски инвестиции в "Балкански поток" и отмяна на санкциите "Магнитски" срещу бившия финансов министър Владислав Горанов по време на срещата си с Доналд Тръмп-младши през април в София.

Това се случи в разговор с Николай Бареков, който отиде пред дома му в Банкя.

Борисов обаче категорично отрече да се е опитал да продаде на американците "Лукойл Нефтохим Бургас" или да е разговарял за сваляне на санкциите за корупция срещу лидера на "ДПС-Ново" начало Делян Пеевски.

Лидерът на ГЕРБ обясни, че е бил поканен на срещата със сина на Тръмп, без да казва как точно е дошло предложението.

"Това е все едно твоите деца един ден да дойдат и да кажат "искам да видя чичо Бойко в Банкя" и аз да не се видя. Поканиха ме, отидохме, видяхме се, спомнихме си", казва той.

Американският вестник Wall Street Journal съобщи в неделя, че през пролетта на 2025 г. бившият премиер Бойко Борисов е използвал интереса на американски инвеститори, свързани с администрацията на президента Доналд Тръмп, към ключови енергийни активи в България, за да се опита да издейства изключване на свои "близки съюзници" от санкционния списък по закона "Магнитски".

Според медията Борисов е разговарял със сина на президента на САЩ, Доналд Тръмп-младши, който бе в България през април, и му е предлагал продажба на дял от “Турски поток” и "Лукойл Нефтохим Бургас" срещу свалянето на санкциите по закона "Магнитски" за негови приближени.

