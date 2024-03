- Ако не е по собствена воля, може да бъде болест, особено по време на пандемията. Видяхме как много хора страдаха от самота и имаха нужда от подкрепа. Това ги доведе до психични заболявания... Така че – да, самотата може да бъде психично заболяване.

От друга страна, мисля, че всички ние имаме нужда от нашата самота. Някои може би повече от други. Но, да, ако въобще нямаш връзка с друг човек, това може да доведе до заболяване.

Как попаднахте във филм на режисьор от България („Добрият шофьор“) и изненадали ли Ви работата с него?

- Беше прекрасно, че получих покана да играя във филма на Томислав Христов. Първоначално, с мен се свързва продуцентът. Прати ми сценария и той много ми хареса. Невероятно е да се работи с Томислав, защото у него има една сила и почтеност към това, което прави. Той се отнася изключително сериозно към историите и към героите, което за мен е много ценно. Неговите филми са честни, изключително достоверни, тъй като той има опит в документалното кино и държи на истинността. „Добрият шофьор“ е за човек, който се бори в живота си, изпълнен с препятствия и тежки ситуации.

Снимка: Даниел Димитров

Беше удоволствие да снимам в тази лента и сега съм щастлива, че съм в България, защото всички сцени, в които участвам, бяха заснети във Финландия. Затова сега имам усещането, че съм, така да се каже, в другата половина от филма.

Наложи ли се да се потопите повече в българската народопсихология?

- Ние много говорихме с Томислав Христов и с Малин Кръстев за тази история, за това какви са тези герои. Също така, гледах един документален филм, на който, до голяма степен, се основава игралния филм и, лека-полека, мисля, че успях да навляза в това кои са тези хора и как са стигнали дотук...

В края на краищата, мисля, че хората се влюбват навсякъде по света и като че ли няма нещо неразбираемо в това защо двама човека се срещат и се влюбват, и докъде ги отвежда това. За мен историята не е неразбираема...

Любовта, със сигурност, обединява и е универсална като усещане навсякъде по света. Имах предвид, например, разни таксиджийски шмекерлъци...



- Мисля, че това също е универсално, въпреки че винаги има местни особености (Смее се – бел. а.)

Събирали ли сте се в продукция повече от един Пьойсти?

- В киното – не. Работила съм веднъж в театъра с баба ми, но тя не е Пьойсти. Тя се казваше Бригита Улфсон (1928-2017, актриса и театрален режисьор, призната за пионер на авангардния театър във Финландия – бел. а.)

Снимка: Даниел Димитров

(Замисля се – бел. а.) Всъщност, наистина, била съм в един и същи филм с брат ми, но нямахме много общи сцени (Братът на Алма Пьойсти се казва Оскар Пьойсти – бел. а). И това беше преди доста време, така че бях забравила (Става въпрос за Where once we walked, военна драма от 2011 г., режисьор е Питър Линдхолм – бел. а.). Беше игрален филм, по който впоследствие направиха и сериал. Мисля, че брат ми имаше и малка епизодична роля в „Туве“.

Има ли семейни традиции, с които се гордеете?

- Много се радвам, че когато с брат ми бяхме малки, родителите ни често ни четяха на глас. Това е нещо много хубаво, което се отрази на развитието ни по определен начин. Така че предполагам, че боевете със снежни топки и четенето на глас са семейни традиции, с които се гордея.

А продължавате ли традициите и днес?