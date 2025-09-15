От посолството на Русия в България излязоха с коментар, след като посланикът на Руската федерация в София беше извикана на среща в Министерството на външните работи (МВнР) във връзка с умишленото нарушаване на въздушното пространство на Полша чрез навлизане на руски военни безпилотни летателни апарати на 10 септември 2025 г.

От Министерството на външните работи у нас посочиха, че Полша е съюзник на България в НАТО и партньор в ЕС.

Генералният директор по политическите въпроси на МВнР Гергана Караджова връчи писмен демарш на посланик Митрофанова, чрез който Република България осъжда по възможно най-категоричен начин умишленото нарушаване на въздушното пространство на Полша и изразява абсолютна солидарност със своя съюзник и партньор.

„На 15 септември 2025 г. посланикът на Русия в България Е.В. Митрофанова беше извикана в Министерството на външните работи на Република България, където ѝ беше обявен протест във връзка с уж умишленото навлизане на руски безпилотни летателни апарати във въздушното пространство на Република Полша в нощта на 9 срещу 10 септември 2025 г.“, посочват от посолството на Русия в България.

„Посланикът решително отхвърли неоснователните обвинения, като посочи липсата на каквито и да е доказателства за руско участие в инцидента. Обърна внимание на факта, че Въоръжените сили на Руската Федерация не са планирали да нанасят удари по обекти на територията на Република Полша. Информира, че далечината на полета на безпилотните летателни апарати, използвани по време на удара по украинската военна инфраструктура в нощта на 10 септември 2025 г., не надвишава 700 километра, което прави невъзможно навлизането им на полска територия“, коментират от посолството.

„Посланикът подчерта, че става дума за планирана провокация, от която на първо място е заинтересована Украйна, както и отделни европейски страни, които се опитват да обединят обществото около „руската заплаха“. Тя подчерта, че за разлика от киевския режим, Москва никога не нанася целенасочени удари срещу цивилно население и граждански обекти. Призова за отказ от ескалационна реторика и разрешаване на украинската криза, като се вземат предвид загриженостите на Русия“, казват от посолството.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK