Руски дрон и в румънското въздушно пространство беше засечен снощи. Това става четири дни, след като Полша свали безпилотни летателни апарати над своя територия.

Румъния категорично осъди инцидента, а министърът на външните работи Оана Тойу обяви, че руският посланик в Букурещ, Владимир Липаев, ще бъде привикан в министерството.

Румъния вдига два изтребителя F-16 заради руска въздушна атака по украинска инфраструктура на Дунава. Именно те засичат дрона на около 20 километра югоизточно от граничното селище Чилия Веке.

Снимка: bTV

Според Букурещ той не е летял над гъсто населени райони.

„Пилотите са идентифицирали визуално дрона като руски и имаха разрешение да го свалят. Но в моментите, в които са имали директен контакт, са оценили страничните рискове и са решили да не откриват огън“, каза военният министър на Румъния Йонут Мостеану.

Хората в окръг Тулча получават предупреждения на мобилните си телефони.



„Гражданите бяха информирани за възможни падащи обекти от небето и призовани да предприемат защитни мерки. Продължителността на въздушната тревога е около 90 минути“, каза Кристина Профир, говорител на департамент „Извънредни ситуации“, окръг Тулча.



Според Володимир Зеленски дронът е летял над 10 километра румънска територия в продължение на около 50 минути.

„Изобщо не го чухме да идва – нищо общо с това, на което сме свикнали през последните 3 години. Беше много малък дрон и само видяхме оттатък как украинските сили го прехванаха и взривиха във въздуха“, каза жител на граничното с. Периправа.

Заради руската атака по Украйна Полша също вдигна изтребители и затвори за кратко летището в най-големия си източен град Люблин. Засега няма коментар от Русия.

Коментар дойде от върховния представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас. По думите ѝ нарушаването на румънското въздушно пространство от руски дронове е поредното неприемливо нарушение на суверенитета на държава членка на Европейския съюз.

"Тази продължаваща безразсъдна ескалация заплашва регионалната сигурност. Ние сме солидарни с Румъния. Поддържам тесни контакти с румънското правителство", написа тя.

