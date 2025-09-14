Министърът на отбраната на Румъния Йонуц Мощяну заяви пред Digi24 в неделя, че пилотите на изтребителите F-16 са имали разрешение да свалят руския дрон, навлязъл в румънското въздушно пространство в събота, но след оценка на „страничните рискове“ са решили да не откриват огън.

Той определи този инцидент като провокация от страна на Русия и каза, че Румъния ще има дипломатически отговор, като призове руския посланик в Министерството на външните работи.

„Пилотите имаха разрешение да свалят целта“, заяви Йонуц Мощяну пред Digi24 в неделя , добавяйки, че Румъния има правна рамка за това.

„Когато са имали директен контакт, са оценили страничните рискове и са решили да не откриват огън“, уточни той.

Министърът заяви, че самолетите F-16 са летели над дрона и че 20-милиметров снаряд от картечницата, с която е оборудван самолетът F-16, е летял на около 5 километра.

„Вярвам на решението на пилотите“, каза още Йонуц Мощяну.

Същевременно той заяви, че според него този инцидент е провокация от страна на Русия и каза, че Румъния ще даде дипломатически отговор, като призове руския посланик в МВнР.

Министерството на отбраната също така публикува изявление, в което се посочва, че руският дрон е престоял в румънското въздушно пространство около 50 минути и е бил прихванат от самолет F-16.

„Дрон Geran, използван от Руската федерация при атаки срещу Украйна, навлезе в румънското въздушно пространство в събота, 13 септември, в 18:05 ч. и беше прехванат от два изтребителя F-16, които изпълняваха мисия за въздушно патрулиране в Северна Добруджа“, се казва в изявлението.

Дронът е обикалял около Земята в продължение на приблизително 50 минути, от североизток от Килия Веке до югозападно от Измаил, и е напуснал националното въздушно пространство близо до град Пардина, насочвайки се към Украйна.

Самолетът F-16 е имал периодичен контакт с целта, визуално и чрез радар, проследявайки я през цялото ѝ развитие. Пилотите са получили разрешение да свалят целта, но в моментите, когато са имали директен контакт, са оценили страничните рискове и са решили да не откриват огън. В подкрепа на румънските самолети, германските съюзници, разположени на база „Михаил Когълничану“, също дойдоха с два самолета Eurofighter Typhoon, които наблюдаваха района до 21:30 часа, посочват от румънското МВнР.

Ведомството категорично осъжда безотговорните действия на Руската федерация и подчертава, че те представляват ново предизвикателство за регионалната сигурност и стабилност в Черноморския регион.

Подобни инциденти демонстрират незачитането на нормите на международното право от страна на Руската федерация и застрашават не само безопасността на румънските граждани, но и колективната сигурност на НАТО.

Румъния остава твърдо ангажирана с изпълнението на задълженията си като държава членка на Алианса и ще продължи да работи в тясно сътрудничество с партньори и съюзници за наблюдение и защита на националното въздушно пространство.

„Министерството на националната отбрана уверява общественото мнение, че всички необходими мерки за гарантиране на националната сигурност се прилагат постоянно, а отбранителните структури са готови да реагират своевременно на всяка подобна ситуация“, се казва още в прессъобщението.

Закон № 73 от 2025 г. осигурява правната рамка за сваляне на дронове и летателни апарати, които влизат в националното въздушно пространство без разрешение, при условията, предвидени в член 18.

„Мерките, предвидени в чл. 11, се разпореждат във връзка с нивото на заплахата, в рамките на приложимото международно право, след като се вземат предвид всички специфични обстоятелства на събитието и се взема предвид приоритетът за защита на живота на хората, като последното възможно разпоредено решение е унищожаването на въздухоплавателното средство, което използва националното въздушно пространство без разрешение“, посочват от военното министерство на Румъния.

Въз основа на същия закон, министърът на националната отбрана е подписал през юли 2025 г. заповедта, с която правомощията за сваляне на дронове се дават на командирите, определени в оперативните планове, според цитирания източник.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK