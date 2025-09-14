След случая с навлизането на руски дронове в румънското въздушно пространство и вдигнатите изтребители, премиерът Росен Желязков коментира пред журналисти, че българските военни са взели всички мерки за защита на страната ни.

„Има общ протокол, който се следва, особено в североизточната част на страната. Много внимателно следим обстановката, защото трябва да гарантираме сигурността и на гражданското въздухоплаване. Мисля си, че Руската Федерация внимателно ще подхожда към избягването на възможни инциденти през Черно море, където въздушният трафик е изключително интензивен“, допълни премиерът.

По думите му тези провокации целят да изпитат готовността на НАТО по източния фланг и нямат нападателен характер, но независимо от това, трябва да се внимава.

В събота два румънски изтребителя F-16 от 86-та въздушна база във Фетешти са излетели в 18:05 ч., за да наблюдават въздушната обстановка на границата с Украйна, след руските въздушни удари по украинската инфраструктура на Дунав.

По отношение на петия вот на недоверие, внесен срещу правителството, премиерът беше категоричен, че няма индикации за намаляваща подкрепата към кабинета.

„Ние се отнасяме сериозно към вота, по никакъв начин не подценяваме аргументите, защото това е част от политическия дебат, но същевременно считаме, че парламентарната демокрация е базирана на това дали един кабинет има мнозинство. Докато кабинетът се ползва с доверието на мандатоносителя и подкрепящите партии в правителството, това правителство ще продължава да работи. То е сериозен тест затова, че пътят на България към Европа се подкрепя и от партии в дясно, от партии в ляво“, обясни Желязков.

Според него „късогледството на либералните партии“ ще бъде преодоляно, когато видят тъжните перспективи за България, ако страната ни няма европейско правителство.

