На 6 километра от руската граница в Северна Полша, офис администраторката Агнешка Едрушак копае окоп. Подтикната от страха от война с Русия, тя иска да може да защити семейството си, включително 13-годишния си син, пише Ройтерс.

Хиляди поляци като нея се записват за доброволно военно обучение, тъй като полската армия се опитва да попълни редиците си на фона на ескалиращите опасения от военна агресия от страна на Русия.

За много хора в Полша, която е преживяла десетилетия на господство от Москва под Съветския съюз, страхът от руската враждебност е голям.

Тези опасения се засилиха тази седмица, след като в сряда Полша свали руски дронове в своето въздушно пространство.

Кремъл тази седмица обвини западните страни в „емоционално претоварване” и враждебност към Русия, която не представлява заплаха за тях. Руската страна отказа да коментира инцидента с дроновете.

Военното обучение на Едрушак се проведе в Браниево, на тренировъчно поле за южнокорейски танкове K-2, след като Полша поръча 180 от тях през 2022 г. по силата на голямо споразумение за военно сътрудничество.

Разположено сред гори и пясъчна местност, мястото ехтеше от рева на танковите двигатели.

Докато се опитва да остане фокусирана в ежедневието си, Агнешка Едрушак казва, че иска да се подготви за „нова реалност“.

Повече от 20 000 поляци се записаха за доброволно военно обучение през първите седем месеца на 2025 г. – в съответствие с рекордните нива от миналата година.

Очакванията са около 40 000 доброволци да завършат военното обучение до края на тази година, което е повече от двойно в сравнение с 16 000 през 2022 г., което отразява скока в общественото участие след руската инвазия в Украйна.

От началото на войната през 2022 г. Полша е удвоила разходите си за отбрана от 2,2% от БВП до 4,7% през тази година – най-високият дял на военните разходи в 32-членния алианс на НАТО, далеч пред по-утвърдени европейски сили като Германия, Франция и Великобритания.

Доброволците могат да изберат да продължат в професионалната военна служба, да се присъединят към териториалните отбранителни сили или да останат част от активния или пасивния резерв.

Тези, които се присъединяват към териториалните отбранителни сили, обикновено служат на непълно работно време в родните си региони и могат да бъдат призовани в извънредни ситуации или при повишени заплахи, включително природни бедствия или кризи по границите.

Доброволците се обучават заедно с професионалните войници, но не са включени в редовните подразделения, освен ако не се запишат официално.

Тази структура позволява създаването на мащабируема сила, която може да подкрепи отбранителната стратегия на Полша в случай на необходимост – подобно на системите, използвани в Литва и Германия.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK