Във видеоклип, разпространен късно в понеделник, се вижда как бойци от „Хамас“ влачат седем мъже в кръг от хора в град Газа, принуждават ги да коленичат и ги застрелват в гръб. Източник от „Хамас“ потвърди автентичността на видеото.

Ройтерс успя да потвърди, че мястото е град Газа, като се съпоставиха сградите, разположението на пътищата, дърветата и електрическите стълбове, видими на видеото, с архивни и сателитни снимки на района.

Зелените ленти за глава, носени от някои от маскираните въоръжени мъже на видеото, съвпадат с тези, носени от бойците на „Хамас“.

Източник от „Хамас“ потвърди пред Ройтерс, че убийствата на предполагаеми сътрудници са били извършени от членове на фракции, включително „Хамас“.

Самоличността на убитите мъже не може да бъде потвърдена от независим източник.

Датата, на която е заснето видеото, не може да бъде потвърдена от независим източник, но източник от „Хамас“ заяви, че това се е случило в понеделник.

Жители на Газа заявиха, че във вторник бойците са били все по-видими, разположени по маршрутите за доставка на помощи.

Палестински източници от службите за сигурност твърдят, че десетки хора са били убити при сблъсъци между бойци на „Хамас“ и техни съперници през последните дни.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че войната не може да приключи, докато „Хамас“ не се откаже от оръжията си и не престане да контролира Газа – изискване, което бойците отхвърлят, като по този начин провалят всички предишни мирни усилия.

Когато бойци на „Хамас“ се появиха по улиците по време на последното примирие през януари - март, Израел се оттегли от споразумението и прекрати преговорите за прекратяване на войната.

Но след като Доналд Тръмп обяви, че войната вече е приключила, той заяви в понеделник, че „Хамас“ все още има временна зелена светлина да поддържа реда.

Източници от „Хамас“ заявиха пред Ройтерс във вторник, че групата няма да толерира повече нарушения на реда в Газа и ще се насочи към сътрудниците, въоръжените мародери и наркодилърите.

Групата, макар и значително отслабена след две години на интензивни израелски бомбардировки и наземни набези, постепенно възстановява позициите си, като останалите бойци се връщат по улиците, след като през уикенда влезе в сила примирието.

