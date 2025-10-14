dalivali.bg
Червеният кръст: Връщането на телата на заложниците от Газа е огромно предизвикателство

Транспортирането на всички тела може да отнеме седмици, като съществува риск някои тленни останки никога да не бъдат открити

Снимка: Reuters

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  14:22 ч. 14.10.2025 г.

Процесът по предаване на телата на израелските заложници, загинали в ивицата Газа, ще отнеме време и е „огромно предизвикателство“. За това предупреди Международният комитет на Червения кръст (МКЧК) и посочи, че разрушенията затрудняват издирването на телата под развалините.

„Това е дори по-голямо предизвикателство от освобождаването на живи хора. Това е колосална задача,“ заяви говорителят на организацията Кристиан Кардон, цитиран от „Ройтерс“. По думите му процесът може да отнеме дни, дори и седмици, като съществува и риск някои тела никога да не бъдат открити.

Червеният кръст, който действа като неутрален посредник при предаването на заложници, настоя всички страни да поставят „върховен приоритет“ върху издирването и връщането на телата, за да бъде запазено достойнството на загиналите.

Несигурност около мира в Газа (ВИДЕО)

Организацията допълва, че нейните екипи осигуряват „уважително отношение към починалите“, включително с предоставяне на чували за тела, хладилни превозни средства и допълнителен персонал, който да подпомага процеса.

„Семействата, които вече преживяха немислима болка, трябва да могат да се сбогуват с близките си по достоен начин,“ заявиха от МКЧК. Организацията нарече връщането на телата „ключов елемент“ за пълното изпълнение на постигнатото с посредничеството на САЩ споразумение за примирие.

Междувременно в Газа хуманитарната криза остава тежка. Според ООН поне 600 камиона с хуманитарна помощ дневно са необходими, за да започне справяне с недостига на храна, лекарства и други основни стоки.

От месеци в района на конфликта достига само малка част от помощта, тъй като израелските въздушни удари, разрушената инфраструктура, административните пречки и мародерството силно затрудняват доставките. В резултат големи части от Газа са изправени пред глад и недохранване.

4 ковчега на заложници пристигнаха в Израел

Шефът на Световната здравна организация (СЗО) Тедрос Адханом Гебрейесус заяви пред BBC, че от влизането в сила на примирието организацията е засилила дейността си и е доставила осем камиона с медицински консумативи, включително инсулин и лабораторно оборудване. „Здравната система на Газа трябва да бъде възстановена и изградена наново – по-силна, по-справедлива и насочена към нуждите на хората. Най-доброто лекарство е мирът,“ подчерта Гебрейесус.

TW FB M
