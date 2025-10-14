Несигурност около мира в Газа, след като Хамас върна едва 4 от телата на загиналите 28 заложници. Въпреки това, от Египет Доналд Тръмп обяви: "страхотен ден за Близкия изток".

Полицейски караул отдаде почит към загиналите заложници, докато предадените от Хамас 4 тела пристигаха в съдебна медицина тази нощ. Семействата обаче изразиха гнева си от липсата на останките на другите 24-ма пленници и призоваха за отмяна на примирието. Израелският министър на отбраната намекна, че това е неизпълнение на ангажиментите на Хамас.

"Не вярвам, че Нетаняху се е отказал от идеята Израел да контролира поне част от Газа. И много хора в правителството му не са се отказали от желанието си за премахване поне на част от палестинците от Газа. Така че въпросът е ще има ли втора фаза от плана, или насилието ще пламне отново", каза Шибли Телхами

професор в университета в Мериленд.

Съвсем друг беше тонът в Египет, където снощи споразумението на Тръмп беше подписано от 4-те страни посредници в конфликта – Съединените щати, Египет, Турция и Катар.

"Още от утре ще ускорим хуманитарните операции в координация с арабските страни. И ще обсъдим с Вашингтон и Тел Авив тяхното международно наблюдение, за да предотвратим блокиране на хуманитарната помощ и тя да бъде доставена възможно най-бързо и в необходимите количества", заяви френският президент Еманюел Макрон.

В социалните мрежи Джо Байдън поздрави Тръмп за довеждането докрай на започнатите от собствената му администрация усилия за примирие.

А в Ивицата Газа започна възстановяването на инсталациите за обезсоляване на морска вода – жизненонеобходими за осигуряване на питейна вода на палестинците.

