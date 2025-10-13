В град Газа избухнаха ожесточени сблъсъци между силите за сигурност на Хамас и членове на въоръжен клан, съобщиха множество източници в понеделник. Миналата седмица избухнаха първи схватки между палестинската ислямистка групировка и клана Догмуш, след като влезе в сила прекратяване на огъня между Израел и Хамас. В неделя вечерта в квартал Сабра в град Газа са се случили престрелки, според свидетели, които говориха с АФП при условие за анонимност, позовавайки се на опасения за тяхната безопасност, информира БГНЕС.

„Около 200 членове на силите за сигурност (на Хамас) са се сражавали, докато не покориха напълно членовете на клана“, каза местен жител. „Имаше мъртви и ранени сред членовете на семейство Догмуш, но също така и мъченици и ранени сред силите за сигурност“, добави той. Друг съсед даде подобен разказ, казвайки, че спокойствието в квартала се е върнало едва около 21:30 ч. (18:30 GMT).

Източник от управляваното от Хамас Министерство на вътрешните работи в Газа призна, че е имало жертви и от двете страни. Обвинявайки клана Догмуш, че е свързан с израелските сили и е извършил няколко убийства, източник от министерството заяви, че около 60 членове на семейството са били арестувани.

Семейството отрече всякакво сътрудничество с Израел, но призна в изявление, че някои от членовете му са извършили „престъпления“, без повече подробности. Освен това то обвини службите за сигурност на Хамас, че са се насочвали безразборно към всички негови членове.

„През последните дни беше достатъчно да принадлежиш към семейство Догмуш, за да бъдеш прострелян в краката, убит, арестуван или да ти изгорят къщата“, заяви Абу ал-Хасан Догмуш, водеща фигура на клана, във Facebook.

След завземането на властта в ивицата Газа през 2007 г., Хамас е имал многократни сблъсъци с клановете в Газа, включително Догмуш. В неделя Министерството на вътрешните работи на Газа обяви откриването на „период на обща амнистия“ за „членове на престъпни банди“, които не са извършили убийства по време на войната. Откакто прекратяването на огъня влезе в сила в петък, репортери на AФП наблюдаваха разполагането на силите за сигурност на Хамас в няколко градски района, пазари и по пътищата в Ивицата Газа.

