„Дойде краят на всичко, което трябваше да се постигне по отношение на връщането на заложниците. Засега тече само първият етап - т.е. първата фаза, тъй като се върнаха всички живи заложници".Това коментира в ефира на „Тази сутрин“ журналистът Весела Сели Райчинова.

„Но според някои източници е нарушено споразумението по отношение на убитите заложници, тъй като вчера вечерта в последната актуализация и тази сутрин засега са върнати единствено и само четири ковчега, което всъщност не знам дали ще промени обстановката по някакъв начин“, посочи тя.

„Във всички случаи в страната хората са в очакване на това“, допълни Весела Сели Райчинова.

Тя самата присъства на площада, където се събират множество хора и са разположени големи екрани, които излъчват на живо връщането на освободените от „Хамас“ заложници.

„Имах възможността да изпитвам тази радост на място, защото през цялото време - през тези две години, бях съпричастна не само с чувствата, които като гражданин най-вече вложих и влагам все още по тази тема, а и като журналист - като бях свързана с абсолютно всички групи, с щаба на отвлечените, със съответните фактори, които влияят на този процес“, обясни Весела Сели Райчинова.

„Всички освободени заложници вече се намират в съответните болници, в които трябваше да бъдат прехвърлени. Още вчера това се случи - след срещата с близките им. Всеки от тях се намира на своето място в момента. Във физически план ще се погрижат, защото има няколко заложници, които наистина по кадрите не изглеждаха добре, но всъщност всички бяха усмихнати, защото се виждат със своите близки“, коментира журналистът.

„Душевната травма е травмата, която наистина ще отнеме много време на тези хора, които две години бяха под земята. Ще се обърне огромно внимание на психологическото състояние на хората“, отбеляза Весела Сели Райчинова.

По думите ѝ хората в Израел не вярват във втората стъпка от мирния план, предложен от САЩ – разоръжаването на „Хамас“.

„Конфликтът съществува дълги години, самият терор се разрастваше и намаляваше в течение на времето и избликна на 7 октомври, 2023 г., при масовото клане на част от Южен Израел. Но пък във всички случаи съществува надеждата“, коментира тя.

„Друг въпрос е вече, че в самия мирен план и в самото споразумение съществуват много точки, които засега не са толкова ясни“, отбеляза журналистът.

