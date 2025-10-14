След размяната на заложници срещу затворници, снощи в Египет, официално беше подписано споразумението за прекратяване на огъня между Израел и Хамас. Документът беше парафиран от лидерите на 4-те страни посредници в конфликта – Съединените щати, Египет, Турция и Катар.

В срещата на високо равнище участваха лидерите на общо 20 страни и организации по света, които дават подкрепата си и гаранциите за изпълнението на мирния план.

Споразумението съдържа 20 точки, като пълното му съдържание все още не е оповестено.

Снимка: Ройтерс

Египетският президент Абдел Фатах ас-Сиси обяви, че заради усилията му Доналд Тръмп ще бъде удостоен с най-високото отличие на страната – Орденът на Нил.

"Господин президент, свършихте много добра работа! Благодаря ви", заяви Абдел Фатах ас-Сиси.

Снимка: Ройтерс

И потвърди позицията на близо 150 държави членки на ООН и на резолюциите на световната организация още от средата на 40-те години на миналия век.

Потвърждавам отново нашата подкрепа и стремеж за прилагането на този план, който създава политическия хоризонт за прилагането на решението за две държави, тъй като това е единственият начин да се постигнат легитимните стремежи на палестинския и израелския народ за прекратяване на конфликта и живот в мир.

Доналд Тръмп заяви, че този значителен пробив е нещо повече от повече от край на войната в Газа.

Снимка: Ройтерс

"С Божията помощ това ще бъде новото начало за целия прекрасен Близък изток. От този момент нататък можем да изградим регион, който е силен, стабилен, проспериращ и обединен в отхвърлянето на пътя на терора. Веднъж завинаги искаме да се отървем от терора. Има много други неща в живота, които са толкова хубави", коментира американският президент.

Според Тръмп, втората от общо три фази от мирния план вече е в действие.

