Великобритания и Съединените щати ще подпишат споразумение за ускоряване на разработването на нови ядрени проекти по време на държавното посещение на президента Доналд Тръмп, съобщи британското правителство.

Партньорството обещава по-бързо регулаторно одобрение и няколко нови инвестиционни сделки от частния сектор за ядрени проекти, докато Великобритания се стреми да постигне целите си за нетни нулеви емисии и енергийна сигурност.

Обявлението идва с пристигането на Тръмп във Великобритания за историческото му второ държавно посещение, след като бе домакин на кралица Елизабет II през 2019 г. по време на първия му мандат.

Споразумението предвижда Великобритания и САЩ да използват взаимно оценките си за безопасност на нови реакторни проекти, което се очаква да съкрати времето за получаване на лиценз за ядрен проект от три-четири години на две години.

Премиерът Киър Стармър заяви, че партньорството поставя Великобритания „на път към златна ера на ядрената енергия“.

От началото на войната в Украйна Великобритания се съсредоточи върху укрепването на ядрената енергия в името на енергийната сигурност, като се справя с флот от остарели електроцентрали.

Великобритания посочи, че споразумението предвижда „премахване на всяка последна зависимост от руки ядрени материали до края на 2028 г. – като по този начин допълнително изтласква (руския лидер Владимир) Путин от енергийния пазар“.

В понеделник бяха обявени и няколко търговски сделки, включително между американската фирма X-energy и британската Centrica за изграждане на до 12 модерни модулни реактора в Хартълпул, североизточна Англия.

Американската Holtec, френската EDF и британската Tritax ще развиват и центрове за данни, захранвани от малки модулни реактори.

SMR реакторите са насочени към намаляване на разходите и сложността при изграждането на ядрени електроцентрали.

Партньорството включва и засилено сътрудничество между двете страни по експериментални програми за ядрен синтез – технология, целяща да осигури електричество без емисии и без ядрен отпадък.

През юни Великобритания обеща милиарди лири инвестиции за оживяване на ядрената си енергийна индустрия, включително за новата АЕЦ Sizewell C.

