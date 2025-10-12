Трима катарски дипломати са загинали, а двама са били ранени при автомобилна катастрофа близо до египетския курорт Шарм ел-Шейх, пише АФП.

Инцидентът е станал в момент, когато дипломати и официални делегации се събират в курорта на Червено море за преговори за прекратяване на огъня в Газа и освобождаване на заложници.

Според египетската държавна медия в автомобила са пътували петима катарци и египетски шофьор, като катастрофата е причинена от загуба на контрол над волана.

Посолството на Катар в Кайро обяви, че телата на загиналите ще бъдат транспортирани днес до Доха с катарски самолет, а двамата пострадали се лекуват в международната болница в Шарм ел-Шейх.

Катар, заедно с Египет и Съединените щати, участва в месеци на преговори за постигане на примирие в Газа.

Шарм ел-Шейх ще бъде домакин и на мирна среща на върха от 13 октомври, председателствана от президента на САЩ Доналд Тръмп и египетския му колега Абдел Фатах ас-Сиси, на която ще присъстват представители на над 20 държави с цел прекратяване на войната в ивицата Газа.

