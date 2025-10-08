Трети ден преговори в Египет по мирния план на Тръмп за Ивицата Газа.
В Шарм ел Шейх пристигат специалният пратеник на Белия дом за Близкия изток Стив Уиткоф, зетят на американския президент Джаред Къшнър, премиерът на Катар и шефът на турското разузнаване.
Паралелно утре в Париж ще се проведе среща на високо равнище, посветена на преходния период след войната в ивицата Газа.
Очаква се към министрите от Европа и арабските държави да се присъедини и американският държавен секретар Марко Рубио.
