Трети ден преговори в Египет по мирния план на Тръмп за Ивицата Газа.

В Шарм ел Шейх пристигат специалният пратеник на Белия дом за Близкия изток Стив Уиткоф, зетят на американския президент Джаред Къшнър, премиерът на Катар и шефът на турското разузнаване.

Паралелно утре в Париж ще се проведе среща на високо равнище, посветена на преходния период след войната в ивицата Газа.

Очаква се към министрите от Европа и арабските държави да се присъедини и американският държавен секретар Марко Рубио.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK