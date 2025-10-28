Министърът на вътрешните работи на Турция Али Йерликая съобщи, че три двуетажни сгради и един магазин са били разрушени след земетресението със сила 6,1 по Рихтер в Съндъргъ, окръг Балъкесир (Западна Турция).

Сградите са били необитаеми. Няма информация за жертви, предаде турската държавна телевизия „ТРТ Хабер“.

Множество екипи на Дирекцията за управление при бедствия и извънредни ситуации (AFAD) са били изпратени на място.

Земетресението в Турция: Хора скачат от балкони, има срутени сгради

Справка на сайта на институцията показва, че след труса от 6,1 по Рихтер, регистриран в 22:48 ч. местно време, в интервал от няколко минути са регистрирани над 40 вторични труса с различна сила. На едно място е прекъснато електричеството. Днес ще бъде неучебен в целия окръг Балъкесир.

ОБЗОР: Силно земетресение в Турция: Трусът е усетен в Истанбул, както и в Южна България (ВИДЕО)

Освен в този окръг земетресението беше усетено по-силно в градовете Истанбул, Бурса, Измир, Текирдаг, както и в някои части на България. Паниката изкара хората навън. Част от тях продължават да бъдат на открито. Засега няма вълна от подадени сигнали на тел. 112.

След силния трус последваха и реакции на турските политици. От профила си във Фейсбук президентът Реджеп Тайип Ердоган изрази солидарност със засегнатите от труса.

Четири разрушени сгради след труса от 6,1 по Рихтер в Турция

„Екипите на Дирекцията за управление при бедствия и извънредни ситуации са на място. Те работят на терен и контролират дейностите. Следим отблизо този процес“, написа турският президент Реджеп Тайип Ердоган.

Сеизмолог на БАН пред bTV: Трусът е усетен в цяла Южна България, чак и в Русе (ВИДЕО)

Министърът на транспорта Абдулкадир Уралоглу съобщи, че няма разрушена пътна инфраструктура в следствие на земетресението.

Земетресенията в Балъкесир са често явление след 10 август тази година, когато при трус, отново със сила 6,1 по Рихтер, загина един човек, а близо 30 други бяха ранени. Турция е пресечена от няколко геоложки разлома, които са причинили много трагедии в миналото. Югоизточната част на страната беше засегната от силно земетресение през февруари 2023 г., което отне живота на най-малко 53 000 души и опустоши Антакия, някогашната Антиохия.

Видео на очевидец показва преливащ басейн при земетресението с магнитуд 6,1.

Най-малко 19 души са ранени, съобщи турският министър на здравеопазването Кемал Мемисоглу. От 19-те ранени четирима души са пострадали вследствие на скачане и падане.

Те са били освободени след преглед в болница, съобщи вестник „Милиет“.

„Всички ранени са в добро състояние и лечението им продължава в болници. Пожелавам им бързо възстановяване“, каза още Мемисоглу.

 

