Министърът на вътрешните работи на Турция Али Йерликая съобщи, че три двуетажни сгради и един магазин са били разрушени след земетресението със сила 6,1 по Рихтер в Съндъргъ, окръг Балъкесир (Западна Турция).

Сградите са били необитаеми. Няма информация за жертви, предаде турската държавна телевизия „ТРТ Хабер“.

Множество екипи на Дирекцията за управление при бедствия и извънредни ситуации (AFAD) са били изпратени на място.

Справка на сайта на институцията показва, че след труса от 6,1 по Рихтер, регистриран в 22:48 ч. местно време, в интервал от няколко минути са регистрирани над 40 вторични труса с различна сила. На едно място е прекъснато електричеството. Днес ще бъде неучебен в целия окръг Балъкесир.

Освен в този окръг земетресението беше усетено по-силно в градовете Истанбул, Бурса, Измир, Текирдаг, както и в някои части на България. Паниката изкара хората навън. Част от тях продължават да бъдат на открито. Засега няма вълна от подадени сигнали на тел. 112.

6.1 magnitude earthquake strikes Turkey, about 100 miles south of Istanbul, and reduces many buildings to rubble. pic.twitter.com/clxIFxXVzl — Mr. Lou Rage (@mrlourage) October 27, 2025

След силния трус последваха и реакции на турските политици. От профила си във Фейсбук президентът Реджеп Тайип Ердоган изрази солидарност със засегнатите от труса.

„Екипите на Дирекцията за управление при бедствия и извънредни ситуации са на място. Те работят на терен и контролират дейностите. Следим отблизо този процес“, написа турският президент Реджеп Тайип Ердоган.

Министърът на транспорта Абдулкадир Уралоглу съобщи, че няма разрушена пътна инфраструктура в следствие на земетресението.

Footage showed the aftermath of the quake that struck western Turkey. pic.twitter.com/FhX8lMoHN0 — Tehran Times (@TehranTimes79) October 27, 2025

Земетресенията в Балъкесир са често явление след 10 август тази година, когато при трус, отново със сила 6,1 по Рихтер, загина един човек, а близо 30 други бяха ранени. Турция е пресечена от няколко геоложки разлома, които са причинили много трагедии в миналото. Югоизточната част на страната беше засегната от силно земетресение през февруари 2023 г., което отне живота на най-малко 53 000 души и опустоши Антакия, някогашната Антиохия.

Видео на очевидец показва преливащ басейн при земетресението с магнитуд 6,1.

Най-малко 19 души са ранени, съобщи турският министър на здравеопазването Кемал Мемисоглу. От 19-те ранени четирима души са пострадали вследствие на скачане и падане.

Те са били освободени след преглед в болница, съобщи вестник „Милиет“.

„Всички ранени са в добро състояние и лечението им продължава в болници. Пожелавам им бързо възстановяване“, каза още Мемисоглу.

