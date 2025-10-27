Дирекцията за управление при бедствия и извънредни ситуации съобщи, че в района на Съндъргъ, в провинция Балъкесир, е станало земетресение с магнитуд 6,1.

Управлението на бедствия и извънредни ситуации (AFAD) съобщи, че в 22:48 часа е регистрирано земетресение с епицентър в окръг Съндъргъ, провинция Балъкесир, с магнитуд 6.1. Трусът е бил с дълбочина 10 км, пише Ройтерс.

TV5 Haber съобщава за срутена сграда в Балъкесир.

Земетресението е било усетено в много провинции, включително и в Истанбул. Гръцки медии съобщават, че е усетено в части от Гърция, включително на остров Лесбос, на 146 километра разстояние.

Снимка: bTV

Българи от Хасково, Бургас, Кърджали пишат в портала на Европейския средиземноморски сеизмологичен център, че са усетили труса.

"Усети се доста силно на шестия етаж", пише жител на Хасково.

Силният трус доведе до паника и страх сред жителите на засегнатите райони. Продължителността на трептенията засили тревогите, като хората бягат от сградите и търсят безопасност.

Турция преживя опустошителна сеизмична активност през последните години. Северноанадолският разлом, една от най-активните сеизмични зони в света, преминава през северната част на страната, близо до региона на Мраморно море, където се намира Истанбул.

Инженерът по геофизика Кемал Дуран заяви в социалните медии, че земетресението е било усетено в широк район, тъй като е станало на малка дълбочина.

Министърът на вътрешните работи Али Йерликая обяви, че AFAD е започнала полеви проучвания за оценка на евентуални щети. Непотвърдени видеа, които циркулират в социалните медии, показват няколко срутените сгради.

27.10.2025 23:19:47 Изявление на здравния министър В изявление в профила си в социалните мрежи министърът на здравеопазването Кемал Мемишоглу изрази пожелания за бързо възстановяване на всички граждани, засегнати от земетресението. „Следим отблизо ситуацията в координация с всички съответни институции. Досега не са докладвани никакви негативни развития в звената на нашето министерство. Нека Бог защити страната ни и нацията ни от всякакви бедствия.“ 27.10.2025 23:18:57 Президентът Реджеп Таийп Ердоган съобщи, че има и пострадали "Пожелавам бързо възстановяване на нашите граждани, пострадали от земетресението. Следим ситуацията отблизо. Бог да пази страната ни от подобни бедствия", написа държавният глава в профила си във Фейсбук.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK