Три двуетажни сгради и един магазин са били разрушени след земетресението от 6,1 по Рихтер в Синдиргъ, окръг Балъкесир в Западна Турция, съобщи министърът на вътрешните работи на Турция Али Йерликая.

В срутените постройки не е имало хора, засега няма информация за жертви.

Трусът, разлюлял Западна Турция в 22:48 ч. местно време (21:48 часа българско време), беше усетен и в Южна България. Регистрирани са и няколко вторични труса, заяви за bTV дежурният сеизмолог на БАН доц. Пламена Райкова.

Кадри в социалните мрежи показват разрушения, паднали сгради и смачкани коли. На място в Балъкесир има изпратени спасителни екипи.

Президентът Реджеп Тайип Ердоган написа в социалните мрежи, че има пострадали и че следи ситуацията отблизо.

Земетресението е било усетено в много градове в западната част на Турция, включително Истанбул и Измир.

Турция е пресечена от няколко геологични разлома, които са причинили много трагедии в миналото.

Югоизточната част на страната беше засегната от силно земетресение през февруари 2023 г., което отне живота на най-малко 53 000 души и опустоши Антакия, някогашната Антиохия.

