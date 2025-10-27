За bTV дежурният сеизмолог в БАН доц. Пламена Райкова заяви, че трусът е с магнитут 6,2 по Рихтер.



Земетресението е усетено в цяла Южна България, като има данни и съобщения от Бургас, Хасково, Пловдив, Благоевград, части от София, дори и Русе. Епицентърът е на 320 км от град Свиленград, на 360 км от град Бургас, на 370 км от град Хасково, и на 560 км от град София, съобщават от Национален Институт по Геофизика, Геодезия и География - БАН.



До този момент има 3 регистрирани вторични труса над 4 по Рихтер. Очаква се още афтършокове и през нощта, каза още доц. Райкова.

Кадри от социалните мрежи показват разрушения, съборени сграда и смачкани коли.

Трусът е бил с дълбочина 10 км, пише Ройтерс.

Президентът Реджеп Тайип Ердоган написа в социалните мрежи, че има пострадали и че следи ситуацията отблизо.

Силният трус доведе до паника и страх сред жителите на засегнатите райони. Продължителността на трептенията засили тревогите, виждат се как хората бягат от сградите и търсят безопасност.

