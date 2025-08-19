Руски политици се присмяха на европейските лидери след срещата им с американския президент Доналд Тръмп в Белия дом по повод войната в Украйна, предаде ДПА.

Бившият руски президент и настоящ заместник-председател на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев нарече "антируската подстрекателска коалиция на желаещите" неефективна.

Той заяви, че европейските лидери са "благодарили и са се подмазали" на Тръмп, но не са успели да го надиграят.

В Х Медведев се присмя и на украинския президент Володимир Зеленски, като се запита "каква мелодия ще засвири клоунът от Киев за гаранциите и териториите у дома, след като отново облече зелената си военна униформа".

На срещата във Вашингтон участваха Тръмп, Зеленски и високопоставени европейски лидери, сред които германският канцлер Фридрих Мерц, френският президент Еманюел Макрон, президентът на Финландия Александър Стуб, британският министър-председател Киър Стармър, министър-председателката на Италия Джорджа Мелони, председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и генералният секретар на НАТО Марк Рюте.

Европейските лидери обсъдиха мирния процес и подчертаха, че Украйна трябва да получи твърди гаранции за сигурност, припомня БТА.

Доналд Тръмп предложи да се проведе бърза последваща среща между Володимир Зеленски и Владимир Путин, която би могла да проправи пътя за тристранна среща с негово участие.

Заместник-председателят на Съвета на федерацията на Русия и ръководител на комисията по международни въпроси в горната камара на руския парламент Константин Косачев написа в Телеграм, че под натиска на Тръмп Украйна и европейците са били принудени да смекчат антируската си позиция.

"Времената се промениха. Нито Киев, нито Брюксел могат да лаят по Русия, скрити зад гърба на Америка", подчерта той.

Леонид Слуцки, председател на комисията по международни въпроси в Държавната дума (долната камара на руския парламент), заяви: "Европа трябва да последва призива на Владимир Путин и да не се намесва в преговорния процес".

Руският външен министър Сергей Лавров също коментира срещата.

Позицията на САЩ "се отличава от тази на европейците, които в онзи момент заявяваха на всеки ъгъл, че е нужно само прекратяване на огъня, а след това те ще продължат да доставят оръжие на Украйна", каза Лавров.

"Президентът Тръмп и неговият екип, особено след срещата в Аляска, започнаха да вникват доста по-дълбоко в уреждането на тази криза, разбирайки, че трябва да се отстранят първопричините ѝ - нещо, което президентът Путин, постоянно повтаря", допълни министърът.

