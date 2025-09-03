Тед Попов - един от най-известните българи в Ню Йорк, e починал на 28 август на 91-годишна възраст, съобщи организацията Bulgarian Concert Evenings.

Той е роден в Стара Загора на 19 септември през 1933 г. Изгражда забележителна кариера като строителен инженер в САЩ, докато поддържа страстта си към класическата музика и българската култура.

Попов е широко уважаван специалист в областта на структурното и геотехническо инженерство. Сред най-значимите му проекти се нареждат работата по метрото на Втора авеню в Ню Йорк, Sony Center в Берлин, Torre Mayor в Мексико Сити и стабилизирането на Ground Zero след терористичните атаки от 11 септември 2001 г. За последното постижение той получи медал за герой от град Ню Йорк.

Професионалният път на Попов започва в България, където получава бакалавърска и магистърска степен по строително инженерство.

През 70-те години на миналия век той работи в Куба по изграждането на висящи мостове, а през 1976 г. емигрира със семейството си в САЩ. От 1982 г. се присъединява към Mueser Rutledge Consulting Engineers в Ню Йорк, където работи почти три десетилетия.

