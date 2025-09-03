На 80-годишна възраст почина един от най-известните ни състезатели по мотоциклетизъм Милчо Младенов, предаде БНР.

Той е един от малкото българи, регистрирани в Книгата на рекордите Гинес.

През 2000 г. е вписан като автор на 22 първи места в 22 поредни години в родния шампионат за сайткар /мотор с кош/, като от 1997 до 1999 г. тези победи са придружени и с европейски титли.

Поклонението ще бъде на 6 септември в храм "Преподобни Наум Охридски Чудотворец " в столичния квартал "Дружба" от 13:30 часа.

Милчо Младенов е роден през 1945 г. в Горни Лом, Монтанско. От 1975 г. започва да се състезава на писта.

В зората на кариерата си Милчо Младенов сам конструира, изработва и поддържа технически моторите, с които се състезава.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK