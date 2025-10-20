„Обирът на века“ - така е определена дръзката кражба на бижута от Лувъра. Турист успява да улови предполагаемия момент, в който един от четиримата крадци пробива защитната стъклена витрина с малък верижен трион.

Минути по-късно обирджиите се измъкват с осем бижута от XIX век, принадлежали на френски императрици и кралици.

Сред откраднатите скъпоценности е тиарата на императрица Евгения – украсена с 212 перли и 1998 диаманта, поръчана от съпруга ѝ, император Наполеон III.

Снимка: Ройтерс

Задигната е и безценната диамантена брошка, която тя е носила. Отмъкнати са също смарагдово колие и обеци – сватбен подарък от Наполеон I за втората му съпруга Мария-Луиза Австрийска.

Снимка: Ройтерс

Сред другите изчезнали съкровища са и сапфирена диадема и колие, носени от няколко кралски особи – Ортанс дьо Боарне, кралица на Холандия, и Мари-Амели, кралица на французите.

Короната на императрица Евгения също е открадната, но открита по-късно, недалеч от Лувъра – вероятно изпусната по време на бягството. По нея има щети.

Снимка: Ройтерс

И днес най-посещаваният музей в света остава затворен.

Любителските кадри от телефон показват вероятния момент, в който облечен в сигнална жилетка мъж разбива защитното стъкло.

Днес ключовите министри от правителството на Франция са на спешно заседание за сигурността на Лувъра.

„Мисля, че тази сутрин французите – или поне голяма част от тях – се чувстват ограбени. Както когато гореше Нотр Дам – това беше нашата църква, дори и за тези, които не са католици. Кражбата на безценни бижута по такъв дързък начин създава много негативна представа за Франция“, каза министърът на правосъдието Жерар Дарманен.

Работи се по две основни версии. Първата е поръчка – най-вероятно от чуждестранни колекционери. Ако това е така, има шанс да бъдат открити бижутата в оригиналната им форма.

Втората версия обаче е далеч по-тревожна. Поръчка за кражбата на бижутата, които ще бъдат демонтирани на части, а те – препродадени.

По информация на bTV има следи за разследващите. Най-вероятно те са по короната, изпусната по време на бягството, както и вероятно по сигналната жилетка на един от крадците, захвърлена до галерията.

Тази сутрин музеят отвори врати в 9 ч., както обикновено, но няколко минути по-късно той отново затвори, заради протест на служителите по охраната.

Хиляди посетители остават разочаровани, че не могат да влязат. Всякакви версии се обсъждат пред Лувъра.

Очаква се музеят да отвори врати отново в сряда.

