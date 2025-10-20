Френските власти издирват четирима крадци за дръзкия обир в Лувъра, при който бяха откраднали осем безценни и исторически бижута.
Това съобщи главният прокурор на Париж, предаде АФП, цитирана от БГНЕС.
Четиримата мъже са били „ударна група“, която е обрала галерията „Аполо“ в Лувъра, където се съхраняват френските кралски бижута. Те са носили маски, за да скрият лицата си, и са използвали мощни скутери, за да избягат, заяви прокурорът Лоре Бекуа пред телевизия BFMTV.
Тя каза, че крадците са заплашили охраната на музея с ъглошлайфове, с които са разрязали стъклените витрини, съдържащи бижутата, които са искали да откраднат.
Бандата е карала камион, теглещ разтегаема електрическа стълба, която обикновено се използва за вдигане на мебели в сгради, до Лувъра, за да влязат през прозорец, който са счупили, обясни Бекуа.
Алармите на Лувъра са функционирали по това време, но „остава въпросът дали охранителите са чули алармата“ и дали алармата е зазвучала в галерията, където е станала кражбата, посочи тя.
Прокурорът отбеляза, че тяхната работна теория е, че екипът, извършил кражбата, е работил по поръчка на престъпна организация.
„Организираните престъпни банди могат да имат две цели: или да изпълнят поръчка, която им е възложена, или да придобият скъпоценни камъни с цел изпиране на пари“, заяви тя.
Бекуа каза, че около 60 следователи работят по този високопрофилен случай.
Жълтата жилетка, използвана от един от извършителите, вече е била открита.
„Нямам никакво съмнение, че (музеят) ще успее да възстанови“ откраднатите предмети „в следващите дни“, подчерта тя.
