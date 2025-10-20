Френските власти издирват четирима крадци за дръзкия обир в Лувъра, при който бяха откраднали осем безценни и исторически бижута.

Това съобщи главният прокурор на Париж, предаде АФП, цитирана от БГНЕС.

Четиримата мъже са били „ударна група“, която е обрала галерията „Аполо“ в Лувъра, където се съхраняват френските кралски бижута. Те са носили маски, за да скрият лицата си, и са използвали мощни скутери, за да избягат, заяви прокурорът Лоре Бекуа пред телевизия BFMTV.

Снимка: Reuters

Тя каза, че крадците са заплашили охраната на музея с ъглошлайфове, с които са разрязали стъклените витрини, съдържащи бижутата, които са искали да откраднат.

Бандата е карала камион, теглещ разтегаема електрическа стълба, която обикновено се използва за вдигане на мебели в сгради, до Лувъра, за да влязат през прозорец, който са счупили, обясни Бекуа.

Алармите на Лувъра са функционирали по това време, но „остава въпросът дали охранителите са чули алармата“ и дали алармата е зазвучала в галерията, където е станала кражбата, посочи тя.

Снимка: Reuters

Прокурорът отбеляза, че тяхната работна теория е, че екипът, извършил кражбата, е работил по поръчка на престъпна организация.

„Организираните престъпни банди могат да имат две цели: или да изпълнят поръчка, която им е възложена, или да придобият скъпоценни камъни с цел изпиране на пари“, заяви тя.

Снимка: Reuters

Бекуа каза, че около 60 следователи работят по този високопрофилен случай.

Жълтата жилетка, използвана от един от извършителите, вече е била открита.

„Нямам никакво съмнение, че (музеят) ще успее да възстанови“ откраднатите предмети „в следващите дни“, подчерта тя.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK