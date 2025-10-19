С кран, скутери и малко преди да отвори врати: Как бе обран Лувърът посред бял ден?

Крадци проникнаха в световноизвестния музей Лувъра и само за няколко минути отмъкнаха бижута и ценности от императорската колекция. Престъпниците още не са заловени.

Снимка: Reuters

Обирът е извършен през външната фасада, докато стотици туристи са чакали реда си да влязат.

В 9:30 ч., малко след като музеят отваря врати, група от трима или четирима души прониква в галерия „Аполон“ на първия етаж. Дотам са стигнали с помощта на подемен кран с вишка.

Професионалистите са впечатлени от дързостта и организацията на кражбата.

„Това са били хора с много добра организация и вероятно са направили предварително разузнаване“, казва Яник Ландро, Синдикат на полицейските служители.

Около 30 000 души посещават Лувъра всеки ден.

„Слязохме от автобуса и пред нас имаше огромна опашка от чакащи. Не пускаха никого да влезе. Беше пълно с жандармерия и полиция. Нямаше никаква информация. Добре, че една жена погледна във Фейсбук и видя новината за обира“, обясни туристката Мадлен.

В Лувъра са изложени над 33 000 експоната – от Античността и класиката до европейските майстори.

„Организираната престъпност се е съсредоточила към произведенията на изкуството, и музеите са естествена мишена. А както знаем, Франция е страна с богато наследство, с много произведения с висока историческа стойност“, каза Рашида Дати, министър на културата на Франция.

Френското министерство на културата обеща да обезщети посетителите, които днес бяха лишени от възможността да влязат в музея.

Каква е стойността на откраднатите ценности и как точно са се развили събитията?

Стойността е неизмерима. Става въпрос за бижута и корони, принадлежали на редица френски крале и кралици, между тях- Луи XIV, Луи XV, Наполеон, Мария-Антоанета.

Кражбата прилича повече на филм от серията Джеймс Бонд, отколкото на действителен случай в неделя сутрин.

Извършена е изключително професионално и продължава точно 7 минути.

В музея в този час в неделя е имало все още малко хора, които са евакуиране незабавно.

Крадците избягват с мощни скутери, но вероятно не всичко се е развило по техния сценарий, защото непосредствено до галерията е открита една от открадваните корони, въпреки че е повредена.

Снимка: Reuters

До подемния кран са открити туби с бензин, с които вероятно е трябвало да бъде подпален камионът, но той не е и вероятно точно в него се крият безценни следи за разследващите.

Въпросите без отговор тази вечер все още са много: наличието на подемния кран, реакциите на охраната на музея, необяснимото разбиване на блиндираните стъкла на витрините с бижутата.

