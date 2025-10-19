Кражба в един от най-известните музеи в света – Лувъра. За това съобщи френският министър на културата Рашида Дати.

Снимка: Reuters

Инцидентът наложи той да бъде затворен.

„Обир беше извършен тази сутрин при отварянето на Лувъра“, написа Дати в публикация в социалната мрежа X.

От ръководството на музея потвърдиха инцидента и обявиха, че той ще остане затворен за деня.

Случаят предизвика сериозно внимание във Франция, тъй като Лувърът е сред най-строго охраняваните културни институции в света и приютява шедьоври като „Мона Лиза“ на Леонардо да Винчи и „Свободата води народа“ на Йожен Дьолакроа.

Парижката прокуратура потвърждава, че е започнала разследване по подозрение за „организирана кражба и престъпна конспирация за извършване на престъпление“, пише Би Би Си.

Снимка: Reuters

В Лувъра е имало „кражба на бижута“ и разследването се подпомага от разследваща служба, която се бори с незаконния трафик на културни ценности.

„В момента се оценява нанесената щета“, заявява прокуратурата.

Френското министерство на културата обяви, че ще бъде направен пълен одит на системите за сигурност, включително видеонаблюдението и достъпа до експозициите.

Лувърът е най-големият музей в света с изложбена площ от близо 73 000 квадратни метра – повече от размера на десет футболни игрища. Първоначално е построен през 1546 г. като дворец за френското кралско семейство. Крал Франциск I, първият му обитател, е бил любител на изкуството и е искал Лувърът да бъде място, където да показва колекцията си.

Следващите крале значително разширяват колекцията от произведения на изкуството на короната, като Луи XIV дори придобива колекцията от произведения на изкуството на английския крал Чарлз I след екзекуцията му по време на Английската гражданска война.

Снимка: Getty Images

Колекцията остава предимно частна до избухването на Френската революция през 1789 г., а през 1793 г. Лувърът отваря врати като публична художествена галерия.

Днес Лувърът показва повече от 35 000 произведения на изкуството и привлича около 30 000 посетители дневно.

