Две са основните версии за дръзкия обира в музей "Лувър" в Париж.

Първата е поръчка от колекционери, твърде вероятно чужденци, в комбинация на изключителни крадци - професионалисти, които успяват за 7 минути да проникнат в Лувъра и да разбият две от витрините с най-ценните експонати в музея.

Втората версия е с цел продажба на бижутата на части. Обирът беше извършен от изключително добре подготвена група от подземния свят на организираната престъпност и целта в момента е да се стигне до бижутата, докато все още са непокътнати.

Става дума за осем бижута - огърлици, обици, брошка, диадема, корона, принадлежали на френски императрици и кралици.

Има и възможни важни следи. След като се задейства алармата и охраната тръгва след крадците в бързината е изпусната една изключително ценна корона. Тя е намерена много повредена, но може да бъде спасена.

Намерена е и една от жълтите, най-обикновени, работнически жилетки, с които са били облечени крадците. Намерени са и туби с бензин, с които е трябвало да бъде подпален подемния кран, чрез който крадците стигат до галерията.

Около 60 души работят в този час по разследването, за да бъдат спасени бижутата. Не само заради стойността, но и заради значимостта на историческото наследство.

Лувърът отвори за малко тази сутрин врати, но беше затворен. Така ще остане до края на деня.

