Музеят "Лувър" във Франция е най-посещаваният в света. През последните 24 часа обаче в Париж съвсем спокойно се говори за "обира на века".

Начинът, по който е извършен този обир, е абсурден - за него разказва кореспонденът на bTV от Париж - Десислава Минчева.

9.30 сутринта, неделя в Париж - спокойно време. Музеят е отворил врати около 30 мин. по-рано, т.е в музея се намират само първите посетители, няма я още обичайната тълпа. До сградата на Лувъра се доближава камион с подемен кран, както и два скутера - двама на скутерите, двама в камиона.

Двама от крадците се изкачват по стълбата и стигат до първото ниво на Лувъра, където се намира най-блестящата може би галерия, където се пазят накитите и короните на редица френски крале и кралици.

Те демонтират част от стъклото на прозореца, влизат вътре и оттам започват да текат цели 7 минути. С преносимите им машини и инструменти те пробиват дупки в две от витрините и докъдето може да стигне човешка ръка обират това, което има вътре. Това обяснява защо във витрините все пак са останали накикити и диаманти - крадците не са могли да достигнат до тях.

Охраната е реагирала, веднага са евакуирани посетителите, крадците успяват да избягат, но в гонката между охраната и краците - те губят един от откраднатите предмети. Става въпрос за корона на императрица Евгения - последната съпруга на Наполеон III. Носена е на коронясването на Наполеон III.

Крадците успяват да избягат със скутерите. До камиона с подемния кран обаче са намерени туби с бензин. Те е трябвало да послужат за подпалването на камиона. Той е бил започнат да бъде подпалван, но не е подпален. Вероятно този камион крие изключително ценните следи, които ще доведат до крадците.

Бижутата и накити могат да бъдат демонтирани на съставните им части и така да бъдат продадени. Ако целта е намеса на трета страна за унижаване на Франция - искат да покажат че Лувъра не може да опази ценните експонати, които притежава.

Кореспондентът ни от Париж Десислава Минчева припомни една друга знакова кражба - на великата картина на Мона Лиза от обикновен италиански работник. Докато чистил, минал покрай нея, откачил я е и я прибрал под леглото си. Годината е 1911, две години картината стояла под леглото му. През 1913 е върната обратно в музея.

