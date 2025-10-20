Израелска частна разузнавателна компания CGI Group съобщи, че френският музей „Лувър“ е поискал помощта ѝ за откриване на артефактите, откраднати посред бял ден на 19 октомври.

„Лувърът направи изключение, като ни помоли да разкрием самоличността на лицата, замесени в кражбата, и да върнем откраднатите артефакти“, заяви пред АФП изпълнителният директор на CGI Group Звика Навех.

Навех посочи, че предишният успех на компанията при откриването на артефакти, откраднати от германски музей през 2019 г., е изиграл ключова роля в решението на Лувъра да им възложи задачата.

Новината идва ден след дръзкия обир посред бял ден в един от най-известните музеи в света, при който крадци задигнаха ценни бижута от Галерия „Аполон“.

Престъплението, извършено малко след отварянето на музея в неделя сутринта, доведе до незабавното му затваряне за целия ден.

Френските власти започнаха мащабно разследване и обещаха да върнат откраднатите съкровища, които управителят на музея определи за „безценни“.

Поглед към бижутата, които са били цел на крадците от Лувъра

Голяма брошка, инкрустирана с скъпоценни камъни, и диадема, украсена с перли - и двете носени от френската императрица Евгения, са сред предметите, откраднати от крадци по време на обира.

Снимка: Ройтерс

Сапфирени бижута от колекцията на кралица Мари-Амели и кралица Ортенс, изумрудени бижута от колекцията на императрица Мари-Луиз и брошката с реликви също са откраднати от галерията „Аполон” на музея, пише Ройтерс.

Снимка: Ройтерс

Крадците с балаклави са проникнали, като са използвали кран, за да разбият прозорец на горния етаж, след което са откраднали безценни предмети от зоната, в която се съхраняват френските кралски бижута, преди да избягат с мотоциклети, съобщиха официални представители.

Снимка: Ройтерс

Обирът повдига неудобни въпроси относно сигурността в музея, където властите вече бяха алармирали за липсата на инвестиции в световноизвестния обект, дом на произведения на изкуството като „Мона Лиза“, който през 2024 г. е посрещнал 8,7 милиона посетители.

