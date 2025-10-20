Израелска частна разузнавателна компания CGI Group съобщи, че френският музей „Лувър“ е поискал помощта ѝ за откриване на артефактите, откраднати посред бял ден на 19 октомври.

„Лувърът направи изключение, като ни помоли да разкрием самоличността на лицата, замесени в кражбата, и да върнем откраднатите артефакти“, заяви пред АФП изпълнителният директор на CGI Group Звика Навех.

Версиите за дръзкия обир в Лувъра: Колекционери или търговци на бижута?

Навех посочи, че предишният успех на компанията при откриването на артефакти, откраднати от германски музей през 2019 г., е изиграл ключова роля в решението на Лувъра да им възложи задачата.

Новината идва ден след дръзкия обир посред бял ден в един от най-известните музеи в света, при който крадци задигнаха ценни бижута от Галерия „Аполон“.

Четирима крадци се издирват за обира в Лувъра

Престъплението, извършено малко след отварянето на музея в неделя сутринта, доведе до незабавното му затваряне за целия ден.

Френските власти започнаха мащабно разследване и обещаха да върнат откраднатите съкровища, които управителят на музея определи за „безценни“.

Поглед към бижутата, които са били цел на крадците от Лувъра

Голяма брошка, инкрустирана с скъпоценни камъни, и диадема, украсена с перли - и двете носени от френската императрица Евгения, са сред предметите, откраднати от крадци по време на обира.

Брошка, инкрустирана с скъпоценни камъни, носена от френската императрица Евгения.
Снимка: Ройтерс

Обирът в Лувъра посред бял ден: Намериха една от откраднатите корони, повредена

Сапфирени бижута от колекцията на кралица Мари-Амели и кралица Ортенс, изумрудени бижута от колекцията на императрица Мари-Луиз и брошката с реликви също са откраднати от галерията „Аполон” на музея, пише Ройтерс.

Тиара, украсена с перли, носена от френската императрица Евгения.
Снимка: Ройтерс

Крадците с балаклави са проникнали, като са използвали кран, за да разбият прозорец на горния етаж, след което са откраднали безценни предмети от зоната, в която се съхраняват френските кралски бижута, преди да избягат с мотоциклети, съобщиха официални представители.

Корона, носена от френската императрица Евгения.
Снимка: Ройтерс

Обирът повдига неудобни въпроси относно сигурността в музея, където властите вече бяха алармирали за липсата на инвестиции в световноизвестния обект, дом на произведения на изкуството като „Мона Лиза“, който през 2024 г. е посрещнал 8,7 милиона посетители.

