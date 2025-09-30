dalivali.bg
Китайката Яди Джан измамила 128 хиляди души и купила крипто за 6 700 000 000 долара

Сред измамените има бизнесмени, банкови служители и магистрати. Жената е описвана като „богинята на богатството“. Нейна съучастничка е купила имоти в Дубай

Снимка: Metropolitan Police

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  12:23 ч. 30.09.2025 г.

Китайски гражданин е осъден за ключова роля в смятаната за най-голяма кражба в света, на стойност над 5 милиарда британски лири (6,7 милиарда долара), съобщава Би Би Си.

Джимин Цян, известна още като Яди Джан, се призна за виновна в понеделник в Кралския съд на Саутуарк в Лондон за незаконно придобиване и притежаване на криптовалутата.

Между 2014 и 2017 г. тя е ръководила мащабна измама в Китай. Жертвите са повече 128 000. Тя е е съхранявала откраднатите средства в биткойн активи, се казва в изявление на Столичната полиция.

Обиски и арести в България и още 4 държави заради криптоизмама за над 100 млн. евро

Полицията заяви, че признаването на вината на 47-годишната жена е последвано от седемгодишно разследване на глобална мрежа за пране на пари.

Историята на Джимин Цян, позната като Яди Джан

Общо 61 000 биткойна са били конфискувани от Яди Джан, съобщиха от полицията. Разследването е започнало през 2018 г., след като са получили сигнал за прехвърляне на престъпни активи.

Циан е „избягвала правосъдието“ в продължение на пет години до ареста си, което е изисквало сложно разследване, включващо множество юрисдикции, каза детектив сержант Изабела Грото, която е ръководила разследването на полицията.

Тя е избягала от Китай, използвайки фалшиви документи, и е влязла във Великобритания, където се е опитала да изпере откраднатите пари, като е купила имот.

Молдовски олигарх, издирван за измама за 1 млрд. долара, пристигна в Кишинев след екстрадиране от Гърция

„Като се признава за виновна днес, г-жа Яди Джан се надява да утеши инвеститорите, които чакат обезщетение от 2017 г. насам, и да ги увери, че значителното покачване на стойностите на криптовалутите означава, че има повече от достатъчно средства за изплащане на загубите им“, каза адвокатът на жената.

Съучастниците на Яди Джан

Циан е получила помощ от друга китайка, работеще в заведение за бързо хранене на име Джиан Уен. Тя е осъдена на шест години и осем месеца затвор миналата година за участието си в престъпната операция. 44-годишната Уен е изпрала приходите от измамата, като е живяла в „къща под наем за няколко милиона паунда“ в Северен Лондон, съобщи Кралската прокуратура (CPS) по-рано тази година.

Тя е закупила и два имота в Дубай на стойност над 500 000 паунда, съобщи CPS. Полицията заяви, че е конфискувала биткойни на стойност над 300 милиона паунда от Уен.

Европрокуратурата разследва измама с проект за заетост у нас

Китайската медия Lifeweek съобщи през 2024 г., че инвеститори, предимно на възраст между 50 и 75 години, са вложили „стотици хиляди до десетки милиони“ юани в инвестиции, насърчавани от Цян.

Схемата са е възползвала от популярността на криптовалутите в Китай по това време, обещавайки ежедневни дивиденти и гарантирани печалби, според Lifeweek.

Компанията на Цян твърди, че ще помогне на Китай да се превърне в център за финанси и технологии и демонстрира проекти и инвестиции, които според нея има в цялата страна.

Според съобщенията, някои от жертвите - включително бизнесмени, банкови служители и членове на съдебната система - са били насърчавани да инвестират в схемата на Цян от приятели и семейство. Съобщава се, че инвеститорите са знаели малко за Цян, която е била описвана като „богинята на богатството“.

„Биткойн и други криптовалути все по-често се използват от организираните престъпници за прикриване и прехвърляне на активи, така че измамниците да могат да се възползват от престъпното си поведение“, каза заместник-главният прокурор на Короната Робин Уейъл.

Арести в

Цян е задържана под стража до произнасянето на присъдата, която ще се проведе след съдебен процес с участието на други лица, свързани със случая. Датата на произнасяне на присъдата ѝ все още не е определена.

