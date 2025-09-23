dalivali.bg
Обиски и арести в България и още 4 държави заради криптоизмама за над 100 млн. евро

Схемата е действала най-малко от 2018 г. и е обхванала 23 държави, жертвите са над 100

Снимка: iStock

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  13:09 ч. 23.09.2025 г.

Обиски и арести са проведени от Европейската служба за съдебно сътрудничество (Евроюст) в България и още 4 държави заради мащабна схема за измами с криптовалути, съобщава БГНЕС. Жертвите са над 100 и са ощетени с поне 100 млн. евро.

Претърсвания са проведени в Испания, Португалия, Италия, Румъния и България, а петима души, включително соченият за ръководител на схемата, са арестувани. Замразени са сметки. У нас в операцията са участвали Софийската градска прокуратура и Районната прокуратура – Пловдив.

Жертвите били примамвани чрез професионално изработени онлайн платформи с обещания за огромни печалби от криптоинвестиции. Вместо това парите са били прехвърляни и изпирани в Литва.

Куриоз: Разкриха незаконна ферма за криптовалута в сградата на Община Горна Оряховица

„Когато инвеститорите се опитвали да изтеглят средствата си, от тях се изисквали допълнителни такси, след което сайтът изчезвал. В крайна сметка хората губели по-голямата част или дори всичките си пари“, се посочва в изявление на „Евроюст“.

Схемата е действала най-малко от 2018 г. и е обхванала 23 държави. Сред жертвите има граждани на Германия, Франция, Италия и Испания.

https://btvnovinite.bg/bulgaria/kurioz-razkriha-nezakonna-ferma-za-kriptovaluta-v-sgradata-na-obshtina-gorna-orjahovica.html

Заподозреният организатор е обвинен в мащабна измама и пране на пари. Обиските са извършени миналата седмица, но подробностите станаха публични едва днес, 23 септември, заради текущи съдебни производства в различни държави.

 

