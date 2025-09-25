Молдовският олигарх Владимир Плахотнюк, издирван за измама за 1 милиард долара, пристигна в столицата Кишинев, след като беше екстрадиран от Гърция, пише АФП.

Бившият депутат, който е издирван от 2019 г. по обвинения в корупция, пристигна на летището в молдовската столица само няколко дни преди оспорваните парламентарни избори на 28 септември.

В края на юли Плахотнюк беше арестуван на летището в Атина в рамките на международно издирване на Интерпол, по обвинения за измама, пране на пари и криминален заговор.

Бившият лидер на Демократическата партия на Молдова е планирал да пътува за Дубай, съобщават молдовските власти.

59-годишният Плахотнюк е работил в бизнеса и финансите, преди да влезе в политиката с Демократическата партия на Молдова.

Той напусна страната през 2019 г., когато е подложен на няколко разследвания, включително за изчезването на около един милиард долара от три банки.

Според информации от международни разследвания той е имал бизнес връзки с българския бизнесмен Васил Божков

Миналата година ЕС наложи санкции срещу Плахотнюк, обвинявайки го, че се опитва да дестабилизира страната преди президентските избори през септември.

Той е санкциониран също от САЩ и Великобритания.

При ареста му в Гърция през юли, молдовският политически анализатор Валериу Паша заяви, че Плахотнюк е заподозрян в участие в руски опити „да дестабилизира страната“.