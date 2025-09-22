dalivali.bg
Европрокуратурата разследва измама с проект за заетост у нас

Делото е за обществена поръчка на стойност 151 хил. евро на Агенцията по заетоестта

Снимка: iStock

Редакторски екип

Публикувано в  13:47 ч. 22.09.2025 г.

Европейската прокуратура в София е повдигнала обвинение пред Софийския градски съд срещу едно лице, заподозряно в измама, свързана с проект, съфинансиран от Европейския социален фонд (ЕСФ) и Инициативата за заетост на младежите, съобщават от Европрокуратурата.

Делото се отнася до обществена поръчка, обявена от Агенцията по заетостта за доставка на офис мебели за нуждите на агенцията, финансирана по Оперативна програма „Човешки ресурси“ 2014—2020 г.

Според разследването обвиняемият, в качеството си на представител на дружество, е предоставил неверни данни за предишния опит на дружеството, за да отговаря на условията за участие в търга. В резултат на това през март 2020 г. на дружеството е възложена поръчката на стойност около 151 000 евро (296 000 лв.), от които приблизително 128 700 евро (252 000 лв.) са от бюджета на ЕС. 

ДДС измами с луксозни коли: И българи са замесени в схемата

Ако бъде признат за виновен, обвиняемият може да получи до осем години лишаване от свобода.

