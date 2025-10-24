dalivali.bg
Моментът, в който дрон удря апартамент в Московска област, петима са ранени (ВИДЕО)

Руските подразделения за противовъздушна отбрана са прихванали и унищожили 111 украински дрона през нощта

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  14:35 ч. 24.10.2025 г.

Видео показва момента, в който дрон удря сграда в руския град Красногорск, на около 20 км от центъра на Москва. Петима души, включително едно дете, са ранени в резултат на атаката, съобщи губернаторът Андрей Воробьов.

Дрон е влетял в апартамент. Четирима души са хоспитализирани, пише Ройтерс.

Москва: Украйна е нанесла удари по руското черноморско крайбрежие

Руските подразделения за противовъздушна отбрана са прихванали и унищожили 111 украински дрона над руски региони през нощта, включително един над Московска област, съобщи Министерството на отбраната.

Снимка: Ройтерс

Ройтерс успя да потвърди местоположението, тъй като сградите, разположението на пътищата и местата за паркиране съвпадат с файлови и сателитни изображения, потвърждавайки и визуални ефекти, показващи последиците от щетите.

Датата не беше независимо потвърдена, но губернаторът на Московска област написа в Телеграм, че жилищна сграда в района е била повредена.

Снимка: Ройтерс

Украйна се надпреварва да надхитри руската отбрана с атаки от дронове, казва командир

Ключова фигура в 3-месечната кампания на Украйна за надхитряване на по-големия си враг чрез атаки с дронове срещу петролни съоръжения дълбоко в Русия заяви, че Москва подобрява способността си да ги прихваща, но че неговото подразделение изработва технологии, за да бъде с една крачка напред.

Руски дронове атакуваха Киев за втора поредна нощ

Украйна е атакувала руски енергийни съоръжения повече от 60 пъти от началото на август, причинявайки значителни щети и нарушавайки потока на петрол и продукти през огромната руска тръбопроводна система.

Снимка: Ройтерс

Висш украински командир в 14-и полк за дълбоки удари - едно от подразделенията, ръководещи кампанията с дронове, каза пред Ройтерс, че безпилотните летателни апарати са летели на разстояния до 2000 км.

Войната с дронове се развива бързо

Войната с дронове се промени бързо след пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна в началото на 2022 г., като и двете страни ги изпращаха през фронтовата линия и далеч зад нея.

Русия използва виелиците от тях, за да подсили ракетните атаки срещу украинската енергийна инфраструктура, стремейки се да прекъсне отоплението през мразовитите зимни месеци.

Русия атакува Киев с балистични ракети, а Украйна – руски региони с дронове

Решението на Киев да се съсредоточи върху дългосрочни цели в Русия отразява неговото мнение, че ударът по енергийната система, която захранва огромната руска армия, е най-добрият начин да се получи предимство над врага.

Руски представители заявиха, че никакъв външен натиск няма да ги принуди да променят курса в конфликта и че атаките срещу петролната индустрия са опасно ескалиращи.

Украйна продължи да открива пропуски в руската отбрана, използвайки най-новите технологии и анализи. Командирът заяви, че фокусът на Украйна е все повече върху качеството на дроновете, които използва, а не върху количеството им, и че полкът разполага със специален екип за научноизследователска и развойна дейност.

Руските власти съобщиха за първа атака с дронове в сибирския град Тюмен

Президентът Володимир Зеленски заяви, че в една атака са участвали до 300 дрона, въпреки че източник, запознат с тактиката на Украйна, каза отделно пред Ройтерс, че типичният брой е много по-малък и включва примамки.

Русия редовно изстрелва стотици дронове-камикадзе и примамки по Украйна в една атака, което прави невъзможно за Украйна да ги свали всички.

