Моментът, в който дрон удря апартамент в Московска област, петима са ранени (ВИДЕО)

Видео показва момента, в който дрон удря сграда в руския град Красногорск, на около 20 км от центъра на Москва. Петима души, включително едно дете, са ранени в резултат на атаката, съобщи губернаторът Андрей Воробьов.

Дрон е влетял в апартамент. Четирима души са хоспитализирани, пише Ройтерс.

Руските подразделения за противовъздушна отбрана са прихванали и унищожили 111 украински дрона над руски региони през нощта, включително един над Московска област, съобщи Министерството на отбраната.

Снимка: Ройтерс

Ройтерс успя да потвърди местоположението, тъй като сградите, разположението на пътищата и местата за паркиране съвпадат с файлови и сателитни изображения, потвърждавайки и визуални ефекти, показващи последиците от щетите.

Датата не беше независимо потвърдена, но губернаторът на Московска област написа в Телеграм, че жилищна сграда в района е била повредена.

Снимка: Ройтерс

Украйна се надпреварва да надхитри руската отбрана с атаки от дронове, казва командир

Ключова фигура в 3-месечната кампания на Украйна за надхитряване на по-големия си враг чрез атаки с дронове срещу петролни съоръжения дълбоко в Русия заяви, че Москва подобрява способността си да ги прихваща, но че неговото подразделение изработва технологии, за да бъде с една крачка напред.

Украйна е атакувала руски енергийни съоръжения повече от 60 пъти от началото на август, причинявайки значителни щети и нарушавайки потока на петрол и продукти през огромната руска тръбопроводна система.

Снимка: Ройтерс

Висш украински командир в 14-и полк за дълбоки удари - едно от подразделенията, ръководещи кампанията с дронове, каза пред Ройтерс, че безпилотните летателни апарати са летели на разстояния до 2000 км.

Войната с дронове се развива бързо

Войната с дронове се промени бързо след пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна в началото на 2022 г., като и двете страни ги изпращаха през фронтовата линия и далеч зад нея.

Русия използва виелиците от тях, за да подсили ракетните атаки срещу украинската енергийна инфраструктура, стремейки се да прекъсне отоплението през мразовитите зимни месеци.

Решението на Киев да се съсредоточи върху дългосрочни цели в Русия отразява неговото мнение, че ударът по енергийната система, която захранва огромната руска армия, е най-добрият начин да се получи предимство над врага.

Руски представители заявиха, че никакъв външен натиск няма да ги принуди да променят курса в конфликта и че атаките срещу петролната индустрия са опасно ескалиращи.

Украйна продължи да открива пропуски в руската отбрана, използвайки най-новите технологии и анализи. Командирът заяви, че фокусът на Украйна е все повече върху качеството на дроновете, които използва, а не върху количеството им, и че полкът разполага със специален екип за научноизследователска и развойна дейност.

Президентът Володимир Зеленски заяви, че в една атака са участвали до 300 дрона, въпреки че източник, запознат с тактиката на Украйна, каза отделно пред Ройтерс, че типичният брой е много по-малък и включва примамки.

Русия редовно изстрелва стотици дронове-камикадзе и примамки по Украйна в една атака, което прави невъзможно за Украйна да ги свали всички.

